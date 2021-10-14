Son dakika: İnstagram mı çöktü? 14 Ekim İnstagram yine mi çöktü, mesaj neden gitmiyor, DM neden çalışmıyor?

Yüzbinlerce sosyal medyada kullanıcıları saat 23:00 itibarıyla Instagram uygulamasında hata ile karşılaştıklarını bildirdi. 14 Ekim 2021 tarihinde Instagram DM kutusuna erişim problemi yaşandı. Peki İnstagram çöktü mü? 14 Ekim İnstagram yine mi çöktü, mesaj neden gitmiyor, DM neden çalışmıyor?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

İnstagram kullanıcıları an itibariyle mesaj bölümünde (DM kutusunda) sorun yaşıyor. Kullanıcılar mesajlarının gitmemesinden şikayet ediyor. Öte yandan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

14 EKİM İNSTAGRAM DM KUTUSUNDA MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?

Son zamanlarda sık sık sosyal medya uygulamalarında çökme meydana geliyor. Özellikle son bir hafta da bir çok kez İnstagram, Whatsapp, Facebook uygulamaları çöktü. Bugün de an itibariyle İnstagram kullanıcıları DM kutusunda mesaj gönderirken hata ile karşılaşıyor.