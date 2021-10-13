HES uygulaması çöktü mü, neden çalışmıyor? 13 Ekim Hayat Eve Sığar ne zaman düzelecek? soruları gündemde. Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Hayat Eve Sığar uygulamasına an itibariyle erişim sağlanamıyor. Kullanıların çoğu internet bağlantı uyarısı ile karşılaşırken bazıları da kodlarının silindiğini gördü. Peki açıklama geldi mi? İşte detaylı bilgiler...
HES UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇALIŞMIYOR?B
HES uygulaması koronavirüs salgını ile birlikte hayatımıza girdi. HES uygulamasını indirenler kod elde edebiliyor. Ancak 13 Ekim itibariyle bir çok kullanıcı uygulamaya giriş yaparken sorun yaşadı. Ancak konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
HES KODLARI NEDEN SİLİNDİ?
Kullanıcılar HES kodlarının silindiğinden şikayetçi. Uygulamaya girenlerin bazıları HES kodlarının silindiğini gördü. Uygulamada yaşanan teknik bir aksaklıktan ötürü HES kodlarına erişimde aksama olduğu düşünülüyor.
HES KODUR NEDİR*
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.