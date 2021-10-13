HES uygulaması çöktü mü, neden çalışmıyor? 13 Ekim Hayat Eve Sığar ne zaman düzelecek? soruları gündemde. Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Hayat Eve Sığar uygulamasına an itibariyle erişim sağlanamıyor. Kullanıların çoğu internet bağlantı uyarısı ile karşılaşırken bazıları da kodlarının silindiğini gördü. Peki açıklama geldi mi? İşte detaylı bilgiler...

HES UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇALIŞMIYOR?B

HES uygulaması koronavirüs salgını ile birlikte hayatımıza girdi. HES uygulamasını indirenler kod elde edebiliyor. Ancak 13 Ekim itibariyle bir çok kullanıcı uygulamaya giriş yaparken sorun yaşadı. Ancak konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.