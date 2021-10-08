Son dakika haberleri: Yine çöktü! Instagram'da erişim sorunu

Sosyal paylaşım platformu Instagram'da yine erişim sorunu yaşanıyor. Şirketten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BENZER BİR SORUN YAŞANMIŞTI
ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanmıştı.
Yaklaşık 7 saat süren sorun dünya basınında gündem olmuştu.
Şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edilmişti.
6 SAATLİK KAOS SONRASI ÖZÜR
Facebook, 4 Ekim'de yaşanan çöküntünün nedenlerine dair daha sonra açıklama yaptı. Facebook'un mühendislik ve altyapı ekibinden sorumlu başkan yardımcısı Santosh Janardhan imzasıyla yapılan açıklamada, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik erişim sorununun detayları paylaşıldı.
Açıklama şöyle:
"Dünyanın her yerinde bize güvenen tüm insanlara ve işletmelere, bugün platformlarımızda yaşanan kesintinin neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Erişimi geri yüklemek için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz ve sistemlerimiz artık yeniden çalışıyor. Bu kesintinin altında yatan neden, günlük operasyonlarımızda kullandığımız birçok dahili araç ve sistemi de etkileyerek sorunu hızlı bir şekilde teşhis etme ve çözme girişimlerimizi karmaşık hale getirdi.
Mühendislik ekiplerimiz, veri merkezlerimiz arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişikliklerinin bu iletişimi kesintiye uğratan sorunlara neden olduğunu öğrendi. Ağ trafiğindeki bu kesinti, veri merkezlerimizin iletişim kurma şeklini kademeli olarak etkileyerek hizmetlerimizi durdurdu.