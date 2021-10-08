Son dakika haberleri: Yine çöktü! Instagram'da erişim sorunu

Açıklama şöyle:

"Dünyanın her yerinde bize güvenen tüm insanlara ve işletmelere, bugün platformlarımızda yaşanan kesintinin neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Erişimi geri yüklemek için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz ve sistemlerimiz artık yeniden çalışıyor. Bu kesintinin altında yatan neden, günlük operasyonlarımızda kullandığımız birçok dahili araç ve sistemi de etkileyerek sorunu hızlı bir şekilde teşhis etme ve çözme girişimlerimizi karmaşık hale getirdi.

Mühendislik ekiplerimiz, veri merkezlerimiz arasındaki ağ trafiğini koordine eden omurga yönlendiricilerindeki yapılandırma değişikliklerinin bu iletişimi kesintiye uğratan sorunlara neden olduğunu öğrendi. Ağ trafiğindeki bu kesinti, veri merkezlerimizin iletişim kurma şeklini kademeli olarak etkileyerek hizmetlerimizi durdurdu.