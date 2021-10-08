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    • Teknoloji
    • 08.10.2021 12:51
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    • 08.10.2021 12:51
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    Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını kahredecek güncelleme! WhatsApp'ta gönderdiğiniz mesajlarınız 7 gün içinde...

    Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı olan Whatsapp'ta yapılan yenilikler yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Whatsapp çökmüştü ve kullanıcılar mağdur olmuştu. Bu bağlamda WhatsApp kullanıcısını üzecek bir haber daha geldi. WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliği bir süre evvelce yayına alınmıştı. Kullanıcılar, vakitli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden vakitli mesaj gönderebiliyor. Bu özellik etkinleştirildiği vakit sohbette gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kayboluyor. Zamanlı mesajlar etkinleştirilmeden evvelce gönderilen ya da alınan mesajlar bu seçimden etkilenmiyordu.

    takvim.com.tr
    WhatsApp’tan kullanıcısını üzen güncelleme! WhatsApp, mesajlarınız 7 gün içinde silinecek...

    Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 7 gün içinde silinebilen süreli mesaj özelliğine yeni seçenekler ekleyeceğini duyurdu.

    SÜRE SEÇENEĞİ 3 E ÇIKIYOR

    WhatsApp 7 gün olan silme süresine yeni opsiyonlar eklemeye hazırlanıyor. WABetaInfo'nun WhatsApp'ın beta 2.21.200.11 sürümünde keşfettiği değişikliğe göre süre seçeneği 3'e çıkıyor. Buna göre kullanıcılar süreli mesaj gönderirken 24 saat, 7 gün ya da 90 gün seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Özellik henüz test aşamasında ve ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    SÜRELİ MESAJ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

    Bireysel bir sohbette her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sohbetteki mesajlar yedi gün sonra kaybolur

    1- WhatsApp sohbetini açın.

    2- Kişinin adına dokunun.

    3- Süreli mesajlar'a dokunun.

    4- Sorulursa DEVAM'a dokunun.

    5- Açık'ı seçin.

        SÜRELİ MESAJLAR NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

        Her iki kullanıcı da istediği zaman süreli mesajları devre dışı bırakabilir.

        Bu özellik devre dışı bırakıldığında, sohbette gönderilen mesajlar artık kaybolmaz.

        1- WhatsApp sohbetini açın.

        2- Kişinin adına dokunun.

        3- Süreli mesajlar'a dokunun.

        4- Sorulursa DEVAM'a dokunun.

        5- Kapalı'yı seçin

        Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

        Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

        EMOJİ TARAMASI

        WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

        DAKİK HESAPLAMALAR

        Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

        GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN

        Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.

        PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN

        "Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

        OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN

        Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

        REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN

        Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz. Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

        DİZÜSTÜ WHATSAPP

        WhatsApp'ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.

        GRUP KONUŞMA TARAMASI

        Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak. Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.

        FAVORİ SOHBETLERİNİZİ UYGULAMANIN TEPESİNE KOYUN

        Bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.

        KALIN, ÜSTÜ ÇİZİLİ VE İTALİK

        Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.
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        Haberler Teknoloji Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını kahredecek güncelleme! WhatsApp'ta gönderdiğiniz mesajlarınız 7 gün içinde...
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