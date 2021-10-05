4 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren Whatsapp, İnstagram ve Facebook'a giriş yapılamadı. Erişim sorununun dünya genelinde yaşandığı öğrenildi. 6 saat boyunca ne İnstagram'a, ne Facebook'a ne de Whatsapp'a erişim sağlanamadı. Yaşanan problem sonrası Twitter'da konu hakkında binlerce paylaşım yapıldı. Uygulamaların neden çöktüğü bir hayli merak edildi. Uygulamaların hacklendiği iddia edildi. Privacyaffairs'in haberine göre 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri hacker forumunda satıldı. Whatsapp, İnstagram ve Facebook'tan erişim sorununa ilişkin açıklama geldi. İşte 6 saatlik çökmenin nedeni...
WHATSAPP, İNSTAGRAM, FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." açıklamasında bulunmuştu.
Daha sonra popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, ''Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" dedi.
Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullanmıştı.
6 SAAT SONRA DÜZELDİ
Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularındaki problem 6 saat sonra giderilebildi. Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını söyledi.
WHATSAPP, İNSTAGRAM, FACEBOOK'UN ÇÖKMESİNİN NEDENİ NE?
3 uygulamanın da aynı zamanlarda çökmesi akıllara veriler çalındı mı? sorusunu getirdi. Hackerler tarafından uygulamaların çalındığı iddiaları özellikle Twitter'da çok konuşuldu. Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.