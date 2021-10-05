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    • Teknoloji
    • 05.10.2021 07:23
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    • 05.10.2021 07:24
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    Whatsapp, İnstagram ve Facebook'tan açıklama! Kullanıcı bilgileri çalındı mı? 6 saatlik çökmenin nedeni...

    Dünya genelinde Whatsapp, İnstagram ve Facebook'a 6 saat boyunca erişim yapılamadı. Milyonlarca kullanıcı Whatsapp, İnstagram ve Facebook'un çökme nedenini merak ediyor. Uygulamaların Hackerlar tarafından çökertildiği ve kullanıcı bilgilerinin çalındığı iddia edildi. Beklenen açıklama geldi. 6 saatlik çökmenin nedeni belli oldu. Peki Whatsapp, İnstagram ve Facebook neden çöktü? İnternetler neden gitti?

    takvim.com.tr
    Whatsapp, İnstagram ve Facebook’tan açıklama!

    4 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren Whatsapp, İnstagram ve Facebook'a giriş yapılamadı. Erişim sorununun dünya genelinde yaşandığı öğrenildi. 6 saat boyunca ne İnstagram'a, ne Facebook'a ne de Whatsapp'a erişim sağlanamadı. Yaşanan problem sonrası Twitter'da konu hakkında binlerce paylaşım yapıldı. Uygulamaların neden çöktüğü bir hayli merak edildi. Uygulamaların hacklendiği iddia edildi. Privacyaffairs'in haberine göre 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri hacker forumunda satıldı. Whatsapp, İnstagram ve Facebook'tan erişim sorununa ilişkin açıklama geldi. İşte 6 saatlik çökmenin nedeni...

    WHATSAPP, İNSTAGRAM, FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

    Daha sonra popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, ''Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" dedi.

    Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullanmıştı.

    6 SAAT SONRA DÜZELDİ

    Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularındaki problem 6 saat sonra giderilebildi. Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını söyledi.

    WHATSAPP, İNSTAGRAM, FACEBOOK'UN ÇÖKMESİNİN NEDENİ NE?

    3 uygulamanın da aynı zamanlarda çökmesi akıllara veriler çalındı mı? sorusunu getirdi. Hackerler tarafından uygulamaların çalındığı iddiaları özellikle Twitter'da çok konuşuldu. Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.

        Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydetti. Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

        Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

        1,5 MİLYARDAN FAZLA FACEBOOK KULLANICISININ KİŞİSEL BİLGİLERİ...

        Facebook uygulamasıyla ilgili çeşitli iddialar gündem oldu. ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın haberlerine göre; Facebook, sunucularını manuel olarak sıfırlamayı denemek için Kaliforniya'daki veri merkezine bir ekip gönderdi.

        Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen'in açıklamaları da şirketin hisselerinde yaşanan düşüşte etkili oldu. Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.

        Privacyaffairs'in haberine göre; 1.5 Milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri hacker forumunda satıldı.

        New York Times ise Facebook çalışanlarının, şirket içi sistem ve iletişimin de çökmesi sebebiyle yavaş yavaş ofisten ayrılmaya başladığını yazdı.

        Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

        New York Times muhabirlerinden Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini yazdı.

        Zuckerberg ile ilgili bir diğer iddia ise şu yönde: Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın 3 saatlik çalışma dışı düşüşleriyle 6.6 milyon dolar kaybetti ve milyarderler listesinde altıncı sıraya düştü.
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        Haberler Teknoloji Whatsapp, İnstagram ve Facebook'tan açıklama! Kullanıcı bilgileri çalındı mı? 6 saatlik çökmenin nedeni...
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