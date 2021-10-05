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    • Teknoloji
    • 06.10.2021 09:32
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    • 06.10.2021 09:32
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    'Ucuz iPhone' SE 3'ün görüntüleri sızdırıldı! iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? iPhone SE 3. nesil özellikleri neler, satışa çıktı mı?

    Apple, iPhone SE 3. nesil modeli fiyat açısından ucuz olması nedeniyle sıklıkla merak ediliyordu. iPhone SE 3'ün tasarımı hakkında büyük ipuçları taşıyan bazı görüntüler internette sızdırıldı. Telefına ait olduğu iddia edilen görüntüler, iPhone SE 2'ye nazaran, iPhone SE 3'ün tasarımında değişiklikler olduğu ortaya çıktı. Peki, iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? 'Ucuz iPhone' SE 3. nesil özellikleri neler, satışa çıktı mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? ’Ucuz iPhone’ SE 3 özellikleri neler, satışa çıktı mı?

    Döviz kuruyla bağlantılı olarak iPhone fiyatları el yakmaya devam ediyor. Bu artış sonrası teknoloji ürünlerini almak günden güne zorlaşmaya başladı. iPhone tarafından üretilen ve daha ulaşılabilir, ucuz olan iPhone SE 3'ün görüntüleri internette sızdırıldı. Güncel iPhone modellerine gore daha uygun bir fiyata sahip olan iPhone SE modelleri, teknik bölümde ise zamanında isim yapmış Apple'ın üst düzey işlemcisini barındırıyor. Peki, iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? 'Ucuz iPhone' SE 3. nesil özellikleri neler, satışa çıktı mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    iPHONE SE 3'ÜN GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

    Twitter kullanıcısı Majin Bu, 3. nesil iPhone SE'nin görüntülerini paylaştı. Telefona ait olduğu iddia edilen görüntüler, iPhone SE 2'ye nazaran, iPhone SE 3'ün tasarımında hangi değişikliklerin olabileceğini ortaya koydu.

    Aslında "hangi değişikliklerin olamayacağını ortaya koydu" desek daha doğru olur, zira telefonun sızdırılan görüntülerine baktığımızda, ilginç bir şekilde 2. nesil özel sürüm iPhone'a nazaran tasarımda pek de bir farklılık olmadığını görüyoruz. Yine çift kamera kurulumu ortada görünmüyor.

        Sadece telefonun iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde olduğu gibi daha köşeli bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Üstelik sızıntıyı yapan kişi de telefonu modifiye edilmiş bir iPhone 8 olarak nitelemiş durumda.

        Ayrıca Majin Bu, "iPhone SE, yeni iPhone mini" diyerek de iPhone 14 mini modelinin üretilmeyeceğine yönelik iddiaları destekledi.

        iPHONE SE 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

        İddialara göre iPhone SE 3'ün kalbinde iPhone 12 modellerinde kullanılan Apple A14 Bionic işlemcisi yer alacak. 5G desteğinden mahrum bırakılmayacağı söylenen yeni özel sürüm iPhone'un IPS LCD veya OLED bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor. Ekranın boyutu ise 5.5 inç ila 6.1 inç arasında değişebilir.

        2022 yılında satışa sunulması beklenen iPhone SE 3'ün Apple'ın şu ana kadar çıkardığı en ucuz iPhone modeli olacağına yönelik bir dedikodu da var. Ancak Apple'ın henüz iPhone SE 3'e dair hiçbir bilgiyi doğrulamadığını belirtelim.
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