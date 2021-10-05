'Ucuz iPhone' SE 3'ün görüntüleri sızdırıldı! iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? iPhone SE 3. nesil özellikleri neler, satışa çıktı mı?

Sadece telefonun iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde olduğu gibi daha köşeli bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Üstelik sızıntıyı yapan kişi de telefonu modifiye edilmiş bir iPhone 8 olarak nitelemiş durumda.

Ayrıca Majin Bu, "iPhone SE, yeni iPhone mini" diyerek de iPhone 14 mini modelinin üretilmeyeceğine yönelik iddiaları destekledi.