'Ucuz iPhone' SE 3'ün görüntüleri sızdırıldı! iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? iPhone SE 3. nesil özellikleri neler, satışa çıktı mı?

Döviz kuruyla bağlantılı olarak iPhone fiyatları el yakmaya devam ediyor. Bu artış sonrası teknoloji ürünlerini almak günden güne zorlaşmaya başladı. iPhone tarafından üretilen ve daha ulaşılabilir, ucuz olan iPhone SE 3'ün görüntüleri internette sızdırıldı. Güncel iPhone modellerine gore daha uygun bir fiyata sahip olan iPhone SE modelleri, teknik bölümde ise zamanında isim yapmış Apple'ın üst düzey işlemcisini barındırıyor. Peki, iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? 'Ucuz iPhone' SE 3. nesil özellikleri neler, satışa çıktı mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
iPHONE SE 3'ÜN GÖRÜNTÜLERİ SIZDI
Twitter kullanıcısı Majin Bu, 3. nesil iPhone SE'nin görüntülerini paylaştı. Telefona ait olduğu iddia edilen görüntüler, iPhone SE 2'ye nazaran, iPhone SE 3'ün tasarımında hangi değişikliklerin olabileceğini ortaya koydu.
Aslında "hangi değişikliklerin olamayacağını ortaya koydu" desek daha doğru olur, zira telefonun sızdırılan görüntülerine baktığımızda, ilginç bir şekilde 2. nesil özel sürüm iPhone'a nazaran tasarımda pek de bir farklılık olmadığını görüyoruz. Yine çift kamera kurulumu ortada görünmüyor.