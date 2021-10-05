iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? 'Ucuz iPhone' SE 3'ün görüntüleri sızdırıldı! iPhone SE 3. nesil özellikleri neler, satışa çıktı mı?

Apple, iPhone SE 3. nesil modeli fiyat açısından ucuz olması nedeniyle sıklıkla merak ediliyordu. iPhone SE 3'ün tasarımı hakkında büyük ipuçları taşıyan bazı görüntüler internette sızdırıldı. Telefına ait olduğu iddia edilen görüntüler, iPhone SE 2'ye nazaran, iPhone SE 3'ün tasarımında değişiklikler olduğu ortaya çıktı. Peki, iPhone SE 3 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? 'Ucuz iPhone' SE 3. nesil özellikleri neler, satışa çıktı mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
iPHONE SE 3'ÜN GÖRÜNTÜLERİ SIZDI
Twitter kullanıcısı Majin Bu, 3. nesil iPhone SE'nin görüntülerini paylaştı. Telefona ait olduğu iddia edilen görüntüler, iPhone SE 2'ye nazaran, iPhone SE 3'ün tasarımında hangi değişikliklerin olabileceğini ortaya koydu.
Aslında "hangi değişikliklerin olamayacağını ortaya koydu" desek daha doğru olur, zira telefonun sızdırılan görüntülerine baktığımızda, ilginç bir şekilde 2. nesil özel sürüm iPhone'a nazaran tasarımda pek de bir farklılık olmadığını görüyoruz. Yine çift kamera kurulumu ortada görünmüyor.