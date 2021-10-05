Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü! 3 saatte 7 milyar dolar kaybetti!

Sosyal medya devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp dün saat 18.44'te tüm dünyada çöktü. Kullanıcılar, saatlerce bu uygulamalara giremedi.

İnternet kesintilerinin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.

Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Sorunun nedeni netlik kazanmazken, siber güvenlik uzmanı Kevin Beaumont, "Bu çok büyük bir konfigürasyon hatasına benziyor, Facebook internetten resmen silinmiş" dedi.

ÇALIŞANLAR KAPIDA KALDI

Küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere dün sabah Facebook'un New York'taki binasına girmek isteyen çalışanları başarılı olamadı. Giriş kartları açmayan personel, dışarıda kaldı.