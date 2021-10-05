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    Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü! 3 saatte 7 milyar dolar kaybetti!

    Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg’in kişisel serveti 3 saat içinde 7 milyar dolar düştü. Böylelikle dünyanın en zenginler listesinden bir basamak aşağı inmiş oldu.

    Sosyal kriz

    Sosyal medya devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp dün saat 18.44'te tüm dünyada çöktü. Kullanıcılar, saatlerce bu uygulamalara giremedi.

    İnternet kesintilerinin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.

    Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Sorunun nedeni netlik kazanmazken, siber güvenlik uzmanı Kevin Beaumont, "Bu çok büyük bir konfigürasyon hatasına benziyor, Facebook internetten resmen silinmiş" dedi.

    ÇALIŞANLAR KAPIDA KALDI
    Küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere dün sabah Facebook'un New York'taki binasına girmek isteyen çalışanları başarılı olamadı. Giriş kartları açmayan personel, dışarıda kaldı.

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    Haberler Teknoloji Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü! 3 saatte 7 milyar dolar kaybetti!
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