Facebook Web ve Instagram Web sürümlerini kullanan bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşadıklarını ifade ediyor. Sorunun bugün devam etmesinin ardından gözler sosyal medya platformlarının ne zaman düzeleceğine çevrildi. Peki, Facebook Web ve Instagram Web çöktü mü? Facebook.com ve Instagram.com ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
FACEBOOK WEB VE INSTAGRAM WEB ÇÖKTÜ MÜ?
Dün akşam 01.30 sularında düzelenen sosyal medya platformlarında ara ara çökme sorunları yaşandığı bildiriliyor. Sorunun kaynağına dair ise henüz açıklama gelmedi.
İşte Facebook açıklaması;
FACEBOOK 6 SAATLİK KESİNTİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 6 saate yakın süren erişim engelinin, hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı.
Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.
Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.
Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.
Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.