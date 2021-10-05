Facebook Web ve Instagram Web sürümlerini kullanan bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşadıklarını ifade ediyor. Sorunun bugün devam etmesinin ardından gözler sosyal medya platformlarının ne zaman düzeleceğine çevrildi. Peki, Facebook Web ve Instagram Web çöktü mü? Facebook.com ve Instagram.com ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

FACEBOOK WEB VE INSTAGRAM WEB ÇÖKTÜ MÜ?

Dün akşam 01.30 sularında düzelenen sosyal medya platformlarında ara ara çökme sorunları yaşandığı bildiriliyor. Sorunun kaynağına dair ise henüz açıklama gelmedi.

İşte Facebook açıklaması;