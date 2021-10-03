12 yıl önce başladı! 157 milyon işlem yapıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkede 84,6 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

Numara Taşıma işlemi sayısı ekim ayı itibarıyla 157 milyon 427 bin 753'e ulaşırken bunun 155 milyon 127 bin 476'sı Cep Telefonu, 2 milyon 300 bin 277'si sabit telefon numaralarından oluştu.