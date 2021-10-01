Whatsapp çöktü mü? 1 Ekim Whatsapp web neden çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl çözülür? Whatsapp bildirim sesi neden gelmiyor?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl çözülür? Whatsapp bildirim sesi neden gelmiyor? İşte detaylar!
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
WhatsApp erişim sorunu yaşandığı duyuruldu. WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.
WHATSAPP HAKKINDA
WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir
2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.