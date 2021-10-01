Whatsapp çöktü mü? 1 Ekim Whatsapp web neden çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl çözülür? Whatsapp bildirim sesi neden gelmiyor?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl çözülür? Whatsapp bildirim sesi neden gelmiyor? İşte detaylar!