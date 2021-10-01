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    • Teknoloji
    • 01.10.2021 11:32
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    • 01.10.2021 11:43
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    Whatsapp çöktü mü? 1 Ekim Whatsapp web neden çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl çözülür? Whatsapp bildirim sesi neden gelmiyor?

    Whatsapp çöktü mü sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sorunun bazı telefonlarda yaşandığı ifade edilirken ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl çözülür? Whatsapp bildirim sesi neden gelmiyor? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl çözülür? Whatsapp bildirim sesi neden gelmiyor?

    Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl çözülür? Whatsapp bildirim sesi neden gelmiyor? İşte detaylar!

    WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    WhatsApp erişim sorunu yaşandığı duyuruldu. WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    WHATSAPP HAKKINDA

    WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir

    2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.

        Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.

        WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.
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        Haberler Teknoloji Whatsapp çöktü mü? 1 Ekim Whatsapp web neden çalışmıyor, bağlantı sorunu nasıl çözülür? Whatsapp bildirim sesi neden gelmiyor?
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