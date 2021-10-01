İnstagram çöktü mü bugün son dakika? 1 Ekim İnstagram neden açılmıyor? İnstagram sorunu ne zaman düzelecek? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip İnstagram'ın bu sabah saatlerinde çöktüğü iddia edildi. Kullanıcıların bir çoğu uygulamaya giremediğinden söz ederken, bazı vatandaşlar da hata ile karşılaştığını dile getirdi. Bu kapsamda İnstagram hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı, sorunun kaynağı merak edildi. İşte konuya dair bilgiler...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

1 Ekim sabah saatlerinden itibaren bir çok kullanıcı İnstagram'a giriş yapamamaktan, bazıları da İnstagram hikaye ve keşfetinde sorun yaşadığından yakınıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İnstagram'ın yanı sıra Facebook, ve Whatsapp'ın da çöktüğü konuşuluyor.