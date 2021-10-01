İnstagram çöktü mü bugün son dakika? 1 Ekim İnstagram neden açılmıyor? İnstagram sorunu ne zaman düzelecek? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip İnstagram'ın bu sabah saatlerinde çöktüğü iddia edildi. Kullanıcıların bir çoğu uygulamaya giremediğinden söz ederken, bazı vatandaşlar da hata ile karşılaştığını dile getirdi. Bu kapsamda İnstagram hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı, sorunun kaynağı merak edildi. İşte konuya dair bilgiler...
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
1 Ekim sabah saatlerinden itibaren bir çok kullanıcı İnstagram'a giriş yapamamaktan, bazıları da İnstagram hikaye ve keşfetinde sorun yaşadığından yakınıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İnstagram'ın yanı sıra Facebook, ve Whatsapp'ın da çöktüğü konuşuluyor.
İNSTAGRAM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
İnstagram sorununa çözüm için yapabileceğiniz bazı öneriler aşağıdaki gibidir;
Uygulama önbelleğini temizleyin
*Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.
*Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.
*Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.
*Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.
Telefonu Yeniden Başlatma
*Önbelleği temizlemek telefon belleğiyle ilgili sorunları genel olarak çözer ve Instagram'ın kendi kendine sürekli kapanmasını önleyebilir. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatınız.
Instagram'ı Güncelleyin
*Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi çözmüş olabilir. Güncellemelerinizi kontrol edin.
Çakışan Uygulamaları Kontrol Edin
*Bazen, uygulamalar aynı kaynakları kullanır ve birbirilerinin çökmesine neden olabilir. Instagram çökmeye başlamadan önce iPhone, Android cihazınıza hangi uygulamayı kurduğunuzu hatırlayın. Zorla durdurun (Android) veya kaldırın.