Apple'ın dünyaya tanıttığı iPhone 13 modelleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Teknoloji devi Apple'ın bu ay lansmanını yaptığı iPhone 13 modelleri satışa sunuluyor. Yeni seride Pro Max, Pro ve Mini gibi modeller yer alıyor. Peki, iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

İPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 13 mini

Başlangıç fiyatı: 10.999 TL

İşte yeni modele dair detaylı bilgi;