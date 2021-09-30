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    • Teknoloji
    • 30.09.2021 16:02
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    • 30.09.2021 16:02
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    iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?

    Bu ay tanıtılan iPhone 13 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. iOS 15 güncellemesi Apple cihazlarına geldi ve iPhone 13 çok yakında raflarda olacak. Son olarak iPhone 12 modelini 2020 yılında piyasaya süren Apple, iPhone 13 ve yeni ürünleriyle dikkatleri çekti. Peki, iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cihaza dair merak edilenler...

    iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak?

    Apple'ın dünyaya tanıttığı iPhone 13 modelleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Teknoloji devi Apple'ın bu ay lansmanını yaptığı iPhone 13 modelleri satışa sunuluyor. Yeni seride Pro Max, Pro ve Mini gibi modeller yer alıyor. Peki, iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

    İPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?

    iPhone 13 mini
    Başlangıç fiyatı: 10.999 TL

    İşte yeni modele dair detaylı bilgi;

    iPhone 13
    Başlangıç fiyatı: 11.999 TL

    iPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Ön sipariş tarihi 24 Eylül.
    Satış tarihi 1 Ekim.

        Apple'dan yapılan açıklamada "iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" ifadeleri kullanıldı.
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        Haberler Teknoloji iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?
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