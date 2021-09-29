Dünyanın en çok oynanan online oyunları arasında yer alan Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) New State için geri sayım devam ediyor. 2051 yılını konu edinecek olan PUBG New State'de heyecan dorukta olacak. Peki, PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG New State çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...
PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?
PUBG New State için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. PUBG New State'in 2021 yılının Ekim ayında yayınlanması beklentiler arasında yer alıyor.
İşte New State özellikleri;
ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor. Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.
Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.
GERÇEKÇİ VE DİNAMİK SİLAH OYNAYIŞI
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