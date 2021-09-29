PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG New State çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı mı?

YENİ NESİL HAYATTA KALMA

Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.

Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.

Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.