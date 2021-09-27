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    • Teknoloji
    • 27.09.2021 16:50
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    • 27.09.2021 16:50
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    PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları neler? Playstation Plus Ekim 2021 ücretsiz oyunları tam liste açıklandı mı?

    Oyun severler PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları neler? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Eylül ayının son günleri yaşanırken Playstation’ın Plus üyeleri için her ay sunduğu ve heyecanla beklenen ücretsiz oyunlarında Ekim ayı için hangilerinin yer aldığı merak konusu oldu. Peki Playstation Plus Ekim 2021 ücretsiz oyunları tam liste açıklandı mı? En çok tercih edilen oyun konsollarından biri olan Playstation’ın Plus üyeliğini yaptıranların merak ettikleri yeni ay ücretsiz oyunlarına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları neler?

    PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları neler? Playstation Plus Ekim 2021 ücretsiz oyunları tam liste açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sony PS Plus ücretsiz oyunlarını her ay açıklıyor ve oyun severler merakla, heyecanla bu ayın oyunlarının isimlerini araştırır oldu. Peki oyun isimleri belli oldu mu?

    PLAYSTATION PLUS EKİM AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI AÇIKLANDI MI?

    PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunlarının 29 Eylül tarihinde durulması bekleniyor. Bir yandan da bazı oyun isimlerini duyuran iddialar heyecanı ve merakı daha da arttırdı.Oyunlar ise 5 Ekim'de erişime açılacak

    Fransız asıllı bir site olan Delabs'taki bir kullanıcı oyunların görüntüsünün birleştirildiği bir görsel paylaştı. Görselde Hell Let Loose, Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21 PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları arasında yer alıyordu. Ayrıca Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21 PlayStation 4'e gelirken, Hell Let Loose yalnızca PlayStation 5'e geliyor.

    HELL LET LOOSE HAKKINDA

    2. Dünya Savaşını hiç böyle oynamamıştınız... muharebe meydanında hüküm süren ağır tanklar, cepheleri besleyen zorunlu tedarik hatları ve çeşitli silahları birleştiren devasa çatışmalar. Hell Let Loose sizi savaşın karmaşasına sokarken derin oyuncu kontrollü araçlar, dinamik ve değişen ön cephe ve savaşın akışını kontrol eden birlik odaklı oynanış sunar.

        Gerçek görüntüler ve uydu verilerine göre modellenen sürükleyici haritalar sayesinde tüm muharebe meydanı büyük bölümlere bölünmüştür; böylece benzersizliğini koruyan yeni oynanışa, elli oyuncunun arazilerde, köprülerde, ormanlarda ve kasabalarda sürekli değişen cephelerde iki kuvvet halinde savaşmasına izin verir. Bir bölüm ele geçirildiğinde, takımınız için üç kaynaktan birini oluşturur, böylece takımınızın zafere ulaşmasını etkileyen karmaşık bir meta oyun ortaya çıkarır.

        Devasa haritalarda 50'ye 50 çok oyunculu muharebe savaşına girişin. Her biri farklı silahlar, araçlar ve ekipmanla kuşanmış piyade, keşif ve zırhlı birim türleri arasından 12 görevden birini seçin. Subay, kaşif, makineli tüfekçi, sıhhiye, mühendis, tankçı ve çok daha fazlasını oynayarak II. Dünya Savaşı muharebesini her yönüyle ele alın.
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