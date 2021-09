PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları neler? Playstation Plus Ekim 2021 ücretsiz oyunları tam liste açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sony PS Plus ücretsiz oyunlarını her ay açıklıyor ve oyun severler merakla, heyecanla bu ayın oyunlarının isimlerini araştırır oldu. Peki oyun isimleri belli oldu mu?