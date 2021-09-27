PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları neler? Playstation Plus Ekim 2021 ücretsiz oyunları tam liste açıklandı mı?

Fransız asıllı bir site olan Delabs'taki bir kullanıcı oyunların görüntüsünün birleştirildiği bir görsel paylaştı. Görselde Hell Let Loose, Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21 PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları arasında yer alıyordu. Ayrıca Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21 PlayStation 4'e gelirken, Hell Let Loose yalnızca PlayStation 5'e geliyor.

HELL LET LOOSE HAKKINDA

2. Dünya Savaşını hiç böyle oynamamıştınız... muharebe meydanında hüküm süren ağır tanklar, cepheleri besleyen zorunlu tedarik hatları ve çeşitli silahları birleştiren devasa çatışmalar. Hell Let Loose sizi savaşın karmaşasına sokarken derin oyuncu kontrollü araçlar, dinamik ve değişen ön cephe ve savaşın akışını kontrol eden birlik odaklı oynanış sunar.