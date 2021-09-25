Instagram gizli hesap görme! Takip etmeden Instagram’da kapalı hesapları görme sitesi, uygulaması var mı?

Yani farklı kişilerin kodlamış olduğu internet sitelerine mevcut hesabınızın şifresi ile giriş yapmak, hesap güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Eğer siz de bu durumdan endişeleniyorsanız, sahte bir hesap açarak gizli profillere istediğiniz kadar bakabilirsiniz.

3. taraf mobil uygulamalar, özellikle App Store ya da Google Play Store üzerinde bulunmayan uygulamalar güvenli olmayabilir. Google Play Store'a yüklenmeden önce güvenlik testinden geçiriliyor ve herhangi bir kötü yazılım bulunması halinde onaylanmıyor. Bu sebeple dışarıdan uygulama indirmemeli, cihaza yüklememeli ve asla Instagram & Facebook hesabınız ile giriş yapmamalısınız.

Instagram gizlilik koşulları gereği 3. taraf uygulamalarını kullanmak yasak. Yani güncel olarak kullandığınız, ailenizi takip ettiğiniz ya da birçok takipçiniz olan hesap ile bu tarz uygulamalar kullanmamalısınız. Bu tarz bir uygulamayı kullandığınız Instagram tarafından tespit edilirse, hesabınız kısıtlanabilir. Tamamen kapatılmasa da, ilk kullanımda takip engeli, yorum engeli veya beğeni engeli gibi birçok yaptırım uygulanabilir.