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    • Teknoloji
    • 25.09.2021 23:43
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    • 25.09.2021 23:43
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    Instagram gizli hesap görme! Takip etmeden Instagram’da kapalı hesapları görme sitesi, uygulaması var mı?

    Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Instagram gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Açılan hesabı takip etmeyenlere kapatma ayarlaması bulunuyor ve Instagram gizli hesap görme araştırması da bu noktada sıklıkla yapılıyor. Merak ettiği kapalı hesapların neler paylaştığını görmek isteyenler bu konuya çok önem veriyor ve güncel gelişmeleri, özellikleri yakından takip ediyor. Peki Takip etmeden Instagram’da kapalı hesapları görme sitesi, uygulaması var mı? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Instagram gizli hesap görme!

    Instagram gizli hesap görme! Takip etmeden Instagram'da kapalı hesapları görme sitesi, uygulaması var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Baktığının görülmesini istemeyenler bir yandan da karşı tarafın bunu anlayıp anlamayacağını araştırır oldu. Peki Instagram gizli hesap görme işlemi nasıl yapılır, hangi yöntemler uygulanabilir? İşte konuya dair bilgiler…

    INSTAGRAM GİZLİ HESAP GÖRME

    Bu işlemin %100 güvenilir olduğunu söylemek doğru olmaz. Sosyal medya sitelerinin sürekli olarak söylediği 3. taraf uygulamaları tam da bu oluyor.

    Yani farklı kişilerin kodlamış olduğu internet sitelerine mevcut hesabınızın şifresi ile giriş yapmak, hesap güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Eğer siz de bu durumdan endişeleniyorsanız, sahte bir hesap açarak gizli profillere istediğiniz kadar bakabilirsiniz.

    3. taraf mobil uygulamalar, özellikle App Store ya da Google Play Store üzerinde bulunmayan uygulamalar güvenli olmayabilir. Google Play Store'a yüklenmeden önce güvenlik testinden geçiriliyor ve herhangi bir kötü yazılım bulunması halinde onaylanmıyor. Bu sebeple dışarıdan uygulama indirmemeli, cihaza yüklememeli ve asla Instagram & Facebook hesabınız ile giriş yapmamalısınız.

    Instagram gizlilik koşulları gereği 3. taraf uygulamalarını kullanmak yasak. Yani güncel olarak kullandığınız, ailenizi takip ettiğiniz ya da birçok takipçiniz olan hesap ile bu tarz uygulamalar kullanmamalısınız. Bu tarz bir uygulamayı kullandığınız Instagram tarafından tespit edilirse, hesabınız kısıtlanabilir. Tamamen kapatılmasa da, ilk kullanımda takip engeli, yorum engeli veya beğeni engeli gibi birçok yaptırım uygulanabilir.

        GİZLİ HESABA BAKILDIĞINDA ANLAŞILIR MI?

        Instagram gizli profile baktığınızda, karşı tarafın bunu fark etmesi mümkün değildir. Profili gizli olduğu için ve teoride sizin onu takip etmediğiniz için bunu farketmesi imkansızdır. Üstelik hikayesini bile izleseniz, hikayeyi izleyenler bölümünde kullanıcı adınız yazmayacaktır. Yine de bu konuda endişeleniyorsanız dilerseniz sahte bir hesap açarak da hikayelerini izleyebilirsiniz. Ki zaten bu tür güvenilir olmayan uygulamaları kullanırken yeni ve sahte bir hesap açmanızı öneriyoruz.
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        Haberler Teknoloji Instagram gizli hesap görme! Takip etmeden Instagram’da kapalı hesapları görme sitesi, uygulaması var mı?
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