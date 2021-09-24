Twitter bahşiş özelliği nasıl ayarlanır? Twitter bahşiş özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter bahiş kutusu bitcoin ve para gönderiliyor mu?

Twitter bahşiş özelliğini duyurmasından sonra aramalar büyük bir hız kazandı. Twitter'ın yurt dışında başladığı bahşiş uygulması Türkiye'ye de geldi. Profilinizde Bahşişleri açtığınızda kullanıcılar, eklediğiniz üçüncü taraf ödeme hizmet ve platformları vasıtasıyla size platform dışından para yada Bitcoin göndermek için Bahşişler simgenize dokunarak sizi destekleyebilirler. iOS kullanıcıları, profillerinde Bahşişler özelliğini ayarlayan kişilerin profil sayfalarında para simgesini görebilir. Ancak Android ve web'de kullanılmamaktadır. Peki, Twitter bahşiş özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter bahşiş özelliği nasıl ayarlanır? Twitter bahiş bitcoin ve para gönderiliyor mu? İşte detaylar!
TWİTTER BAHŞİŞLER NEDİR?
Bahşişler, Twitter profilinize belirli üçüncü taraf ödeme hizmetleri için bağlantılar eklemenizi sağlayan bir özelliktir. Profilinizde Bahşişleri açtığınızda kullanıcılar, eklediğiniz üçüncü taraf ödeme hizmet ve platformları aracılığıyla size platform dışından para veya Bitcoin göndermek için Bahşişler simgenize dokunarak sizi destekleyebilirler.
TWİTTER NEDEN BAHŞİŞLER UYGULAMASINA GEÇTİ?
Twitter'daki kullanıcılar, Tweetlerde Venmo kullanıcı adlarını ve $ para etiketlerini paylaşıyorlar. Ayrıca kullanıcılar, çoğu zaman Anasayfa zaman akışında ve Twitter Sohbet Odaları'nda gerçekleşen sohbetler yoluyla bilgi ediniyor, eğleniyor ve hatta bu sohbetlerden etkileniyorlar. Bir içerik oluşturucuyu desteklemek, bir kişinin bağış toplamasına yardım etmek, biraz yardıma ihtiyacı olan bir kişiye bahşiş vermek ya da sizi güldüren birine teşekkür etmek istediğinizde, Bahşişler sayesinde kullanıcıları ödeme profillerinizin bağlantılarına yönlendirmek için kolay bir yol oluşturuyor ve Twitter'da sohbeti sürdüren kişileri desteklemeyi kolaylaştırıyoruz.