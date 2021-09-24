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    • Teknoloji
    • 25.09.2021 10:32
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    • 25.09.2021 10:32
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    Twitter bahşiş özelliği nasıl ayarlanır? Twitter bahşiş özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter bahiş kutusu bitcoin ve para gönderiliyor mu?

    Twitter'ın yurt dışında başladığı bahşiş uygulması Türkiye'ye de geldi. Profilinizde Bahşişleri açmış olduğunuzda kullanıcılar, eklediğiniz üçüncü taraf ödeme hizmet ve platformları vesilesiyle size platform dışından para yada Bitcoin göndermek için Bahşişler simgenize dokunarak sizi destekleyebilirler. IOS kullanıcıları, profillerinde Bahşişler özelliğini ayarlayan kişilerin profil sayfalarında para simgesini görebilir. Ancak Android ve web'de kullanılmamaktadır. Peki, Twitter bahşiş özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter bahşiş özelliği nasıl ayarlanır? Twitter bahiş bitcoin ve para gönderiliyor mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Twitter bahşiş özelliği nedir, nasıl kullanılır?

    Twitter bahşiş özelliğini duyurmasından sonra aramalar büyük bir hız kazandı. Twitter'ın yurt dışında başladığı bahşiş uygulması Türkiye'ye de geldi. Profilinizde Bahşişleri açtığınızda kullanıcılar, eklediğiniz üçüncü taraf ödeme hizmet ve platformları vasıtasıyla size platform dışından para yada Bitcoin göndermek için Bahşişler simgenize dokunarak sizi destekleyebilirler. iOS kullanıcıları, profillerinde Bahşişler özelliğini ayarlayan kişilerin profil sayfalarında para simgesini görebilir. Ancak Android ve web'de kullanılmamaktadır. Peki, Twitter bahşiş özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter bahşiş özelliği nasıl ayarlanır? Twitter bahiş bitcoin ve para gönderiliyor mu? İşte detaylar!

    TWİTTER BAHŞİŞLER NEDİR?

    Bahşişler, Twitter profilinize belirli üçüncü taraf ödeme hizmetleri için bağlantılar eklemenizi sağlayan bir özelliktir. Profilinizde Bahşişleri açtığınızda kullanıcılar, eklediğiniz üçüncü taraf ödeme hizmet ve platformları aracılığıyla size platform dışından para veya Bitcoin göndermek için Bahşişler simgenize dokunarak sizi destekleyebilirler.

    TWİTTER NEDEN BAHŞİŞLER UYGULAMASINA GEÇTİ?

    Twitter'daki kullanıcılar, Tweetlerde Venmo kullanıcı adlarını ve $ para etiketlerini paylaşıyorlar. Ayrıca kullanıcılar, çoğu zaman Anasayfa zaman akışında ve Twitter Sohbet Odaları'nda gerçekleşen sohbetler yoluyla bilgi ediniyor, eğleniyor ve hatta bu sohbetlerden etkileniyorlar. Bir içerik oluşturucuyu desteklemek, bir kişinin bağış toplamasına yardım etmek, biraz yardıma ihtiyacı olan bir kişiye bahşiş vermek ya da sizi güldüren birine teşekkür etmek istediğinizde, Bahşişler sayesinde kullanıcıları ödeme profillerinizin bağlantılarına yönlendirmek için kolay bir yol oluşturuyor ve Twitter'da sohbeti sürdüren kişileri desteklemeyi kolaylaştırıyoruz.

        BAHŞİŞLER ÖZELLİĞİ NEREDE BULUNUR?

        iOS kullanıcıları, profillerinde Bahşişler özelliğini ayarlayan kişilerin profil sayfalarında para simgesini görebilirler.

        Not: Şu anda Bahşişler özelliği Android veya web'de kullanılamamaktadır.

        BAHŞİŞLER ÖZELLİĞİMİ NASIL AYARLAYABİLİRİM?

        iOS'ta Profili Düzenle öğesine gidin. Daha sonra varsayılan olarak kapalı olan Bahşişler öğesine dokunun. Profilinizde Bahşişler özelliğini açmak için Genel Bahşiş politikamıza onay vermeniz gerekir.

        Genel Bahşiş politikamızı kabul ettikten sonra Bahşiş ayarları ekranına yönlendirilirsiniz. Bahşişe izin ver seçeneğini açın ve daha sonra kullanmak istediğiniz üçüncü taraf hizmeti/hizmetleri seçin. Üçüncü taraf hizmet kullanıcı adınızı/adlarınızı ekleyin. Bahşişler simgenizin Twitter profilinizde görünmesi için en az bir kullanıcı adı girmeniz gerekir.

        Profilinize bir üçüncü taraf ödeme hizmeti eklediğinizde bu hizmetteki kullanıcı adınızın herkese açık bir şekilde Twitter hesabınıza bağlanacağını lütfen unutmayın. Adınız, soyadınız, adresiniz ve bahşişiniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hakkınızdaki bilgiler, üçüncü taraf ödeme hizmetinin şartlarına tabi olarak alıcı veya diğer kişiler ile paylaşılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen her hizmetin şartlarını inceleyin.

        Kimler Bahşiş gönderip alabilir ve Bahşişleri ne amaçla kullanabilirim?

        Bahşişler özelliği aracılığıyla veya platformumuzun herhangi bir yerinde bahşiş talep etmek, almak veya göndermek için en az 18 yaşında olmanız gerekir.

        Gelecek vadeden içerik oluşturucular ve gazetecilerden Twitter Sohbet Odaları yöneticileri ve diğer pek çok kişi arasından istediğiniz tüm kullanıcılara destek vermek, teşekkür etmek, yardımcı olmak veya ödül vermek için bahşiş verebilirsiniz. Bahşişler, üçüncü taraf ödeme hizmetleri aracılığıyla verildiğinden, bahşişlerinizin söz konusu hizmetlerin şartlarına ve politikalarına uygun olmasını da sağlamanız gerekir.

        Kimlerin hangi amaçla bahşiş talep edebileceği veya verebileceği hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Genel Bahşiş politikamıza göz atın. İster Bahşişler özelliğimiz aracılığıyla, isterse başka şekilde olsun Genel Bahşiş politikamız, Twitter'daki tüm bahşiş verme işlemleri için geçerlidir.

        Bir kişiye bahşiş göndermek, size bu kişilerden premium veya özel içerik alma hakkı vermez ya da Biletli Sohbet Odaları için satın alınan bir bilet veya satın alınmış bir Süper Takip aboneliği yerine geçmez. Biletli Sohbet Odaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Biletli Sohbet Odaları politikamıza göz atın. Süper Takipler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Süper Takip politikamıza göz atın.

        BAHŞİŞ GÖNDERDİĞİM KİŞİ PARANIN YÜZDE KAÇINI ALIR?

        Para ve Bitcoin biçimindeki bahşişler, üçüncü taraf ödeme hizmetleri aracılığıyla Twitter dışına gönderilir. Twitter bu ödemelerden herhangi bir ücret almaz ancak üçüncü taraf ödeme hizmetleri ücret alabilir.

        BİRİSİNE NASIL BAHŞİŞ GÖNDEREBİLİRİM?

        Bahşişler simgesini kullanarak bu özelliği açmış ve üçüncü taraf ödeme işlemcilerine kullanıcı adlarını eklemiş olan kullanıcılara bahşiş verebilirsiniz. Bahşişler özelliğini iOS'ta ana Twitter profilinde Bahşişler simgesinin altında bulabilirsiniz.

        Bahşiş göndermek için bu simgeye dokunduğunuzda sizi Twitter platformunun dışında seçtiğiniz üçüncü taraf ödeme hizmetinin uygulamasına veya web sitesine yönlendiririz. Bahşişleriniz ve bu hizmetteki etkinlikleriniz, üçüncü taraf ödeme hizmetinin şartlarına tabidir.

        Strike aracılığıyla Bitcoin gönderdiğinizde para birimini Satoshi (Sats) veya BTC cinsinden görme seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

        Ayrıca, Bahşişler sayesinde bir kişinin Bitcoin adresini kopyalayıp kullandığınız Bitcoin cüzdanına da yapıştırabilirsiniz.

        Üçüncü taraf hizmetteki hesabınızdan bahşiş gönderebilirsiniz ve alıcılar bu hizmette kullanıcı adınızı görebilir. Adınız, soyadınız, adresiniz ve bahşişiniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hakkınızdaki bilgiler, üçüncü taraf ödeme hizmetinin şartlarına tabi olarak alıcı veya diğer kişiler ile paylaşılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen her hizmetin şartlarını inceleyin.

        BAHŞİŞ VERMEK İÇİN ÖDEME SAĞLAYICISINI NASIL SEÇEBİLİRİM?

        Bahşiş ayarları aracılığıyla bu özelliği ayarladığınızda veya bu özelliğe ek üçüncü taraf hizmeti/hizmetleri eklediğinizde yalnızca Bahşiş ayarlarınızda listelenen belirli üçüncü taraf hizmeti/hizmetleri arasından seçim yapabilirsiniz. Twitter; Bahşişler özelliği için bağlantı verebilen belirli üçüncü taraf hizmeti/hizmetleri (belirli bir ülkede) yalnızca kendi takdirine bağlı olarak ekleme, değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

        BAHŞİŞ VEREBİLECEĞİM TUTAR İÇİN ABD DOLARI SINIRI VAR MI?

        Twitter, bahşiş verebileceğiniz tutara sınırlama getirmemektedir ancak üçüncü taraf ödeme platformları, kendi hizmet şartlarına tabi olarak bahşiş verebileceğiniz tutara sınırlandırma getirebilir.
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        Haberler Teknoloji Twitter bahşiş özelliği nasıl ayarlanır? Twitter bahşiş özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter bahiş kutusu bitcoin ve para gönderiliyor mu?
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