Twitter bahşiş özelliği nasıl ayarlanır? Twitter bahşiş özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter bahiş kutusu bitcoin ve para gönderiliyor mu?

BAHŞİŞLER ÖZELLİĞİMİ NASIL AYARLAYABİLİRİM?

iOS'ta Profili Düzenle öğesine gidin. Daha sonra varsayılan olarak kapalı olan Bahşişler öğesine dokunun. Profilinizde Bahşişler özelliğini açmak için Genel Bahşiş politikamıza onay vermeniz gerekir.

Genel Bahşiş politikamızı kabul ettikten sonra Bahşiş ayarları ekranına yönlendirilirsiniz. Bahşişe izin ver seçeneğini açın ve daha sonra kullanmak istediğiniz üçüncü taraf hizmeti/hizmetleri seçin. Üçüncü taraf hizmet kullanıcı adınızı/adlarınızı ekleyin. Bahşişler simgenizin Twitter profilinizde görünmesi için en az bir kullanıcı adı girmeniz gerekir.

Profilinize bir üçüncü taraf ödeme hizmeti eklediğinizde bu hizmetteki kullanıcı adınızın herkese açık bir şekilde Twitter hesabınıza bağlanacağını lütfen unutmayın. Adınız, soyadınız, adresiniz ve bahşişiniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hakkınızdaki bilgiler, üçüncü taraf ödeme hizmetinin şartlarına tabi olarak alıcı veya diğer kişiler ile paylaşılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen her hizmetin şartlarını inceleyin.

Kimler Bahşiş gönderip alabilir ve Bahşişleri ne amaçla kullanabilirim?

Bahşişler özelliği aracılığıyla veya platformumuzun herhangi bir yerinde bahşiş talep etmek, almak veya göndermek için en az 18 yaşında olmanız gerekir.

Gelecek vadeden içerik oluşturucular ve gazetecilerden Twitter Sohbet Odaları yöneticileri ve diğer pek çok kişi arasından istediğiniz tüm kullanıcılara destek vermek, teşekkür etmek, yardımcı olmak veya ödül vermek için bahşiş verebilirsiniz. Bahşişler, üçüncü taraf ödeme hizmetleri aracılığıyla verildiğinden, bahşişlerinizin söz konusu hizmetlerin şartlarına ve politikalarına uygun olmasını da sağlamanız gerekir.

Kimlerin hangi amaçla bahşiş talep edebileceği veya verebileceği hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Genel Bahşiş politikamıza göz atın. İster Bahşişler özelliğimiz aracılığıyla, isterse başka şekilde olsun Genel Bahşiş politikamız, Twitter'daki tüm bahşiş verme işlemleri için geçerlidir.

Bir kişiye bahşiş göndermek, size bu kişilerden premium veya özel içerik alma hakkı vermez ya da Biletli Sohbet Odaları için satın alınan bir bilet veya satın alınmış bir Süper Takip aboneliği yerine geçmez. Biletli Sohbet Odaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Biletli Sohbet Odaları politikamıza göz atın. Süper Takipler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Süper Takip politikamıza göz atın.