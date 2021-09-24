iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyat listesi

Apple 14 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikle iOS 15 ve iPhone 13 modellerini tanıttı. Son olarak iPhone 12 modelini 2020 yılında piyasaya süren Apple, iPhone 13 ve yeni ürünleriyle dikkatleri çekti. Peki, iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler

İPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 13 mini

Başlangıç fiyatı: 10.999 TL

iPhone 13

Başlangıç fiyatı: 11.999 TL

İşte satışa sunulacağı gün;