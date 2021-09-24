iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyat listesi

Apple 14 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikle iOS 15 ve iPhone 13 modellerini tanıttı. Son olarak iPhone 12 modelini 2020 yılında piyasaya süren Apple, iPhone 13 ve yeni ürünleriyle dikkatleri çekti. Peki, iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler
İPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?
iPhone 13 mini
Başlangıç fiyatı: 10.999 TL
iPhone 13
Başlangıç fiyatı: 11.999 TL
İşte satışa sunulacağı gün;
iPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ön sipariş tarihi 24 Eylül.
Satış tarihi 1 Ekim.
iOS 15 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max