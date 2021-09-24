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    • Teknoloji
    • 24.09.2021 11:03
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    • 24.09.2021 11:03
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    iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyat listesi

    Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı iPhone 13 modelleri yakında satışa sunulacak. Apple yeni modellerini 14 Eylül'de yaptığı lansmanla tüm dünyaya tanıttı. Etkinlikte firma Pro Max, Pro ve Mini modellerini de tanıttı. Peki, iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyat listesi

    takvim.com.tr
    iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyat listesi

    Apple 14 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikle iOS 15 ve iPhone 13 modellerini tanıttı. Son olarak iPhone 12 modelini 2020 yılında piyasaya süren Apple, iPhone 13 ve yeni ürünleriyle dikkatleri çekti. Peki, iPhone 13 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler

    İPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?

    iPhone 13 mini
    Başlangıç fiyatı: 10.999 TL

    iPhone 13
    Başlangıç fiyatı: 11.999 TL

    İşte satışa sunulacağı gün;

    iPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Ön sipariş tarihi 24 Eylül.
    Satış tarihi 1 Ekim.

    iOS 15 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

    iPhone 13
    iPhone 13 mini
    iPhone 13 Pro
    iPhone 13 Pro Max

        iPhone 12
        iPhone 12 mini
        iPhone 12 Pro
        iPhone 12 Pro Max
        iPhone 11
        iPhone 11 Pro
        iPhone 11 Pro Max

        iPhone Xs
        iPhone Xs Max
        iPhone Xr
        iPhone X
        iPhone 8
        iPhone 8 Plus

        iPhone 7
        iPhone 7 Plus
        iPhone 6s
        iPhone 6s Plus
        iPhone SE (1. nesil)
        iPhone SE (2. nesil)
        iPod touch (7. nesil)

            Apple'dan yapılan açıklamada "iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" ifadeleri kullanıldı.
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