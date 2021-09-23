Yerli otomobil TOGG'un fiyatı merak ediliyordu! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı

TOGG'u milli bir proje olarak gördüklerini ve bunu siyasal bir tartışmaya dönüşmesini istemediklerini kaydeden Varank "Türkiye yılda 2 milyon otomobil ürüten bir ülke. Bu sene Türkiye'de 750 bin araç satılması öngörülüyor. 2 milyon araç üreten bir Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalaması lazım. Bunu nasıl yapacak? Türkiye'nin otomobili ile yapacak. Biz geleceğin teknolojilerini bu otomobil projesi ile şu anda tasarlıyoruz, üretiyoruz, tedarikçilerimiz geleceğin otomobiline yönelik üretim yapma kabiliyetini kazanıyor" diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?