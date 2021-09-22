Son dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
WhatsApp'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.
İşte sorunun nedeni;
Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Whatsapp'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.