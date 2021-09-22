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    • Teknoloji
    • 22.09.2021 09:33
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    • 22.09.2021 09:35
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    Son dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

    Bazı WhatsApp kullanıcıları sabah saatlerinde uygulamada çeşitli sorunlar yaşadığını ifade etti. Sorunun bazı telefonlarda yaşanacağı ifade edilirken ne zaman düzeleceği de merak ediliyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

    WhatsApp çöktü mü?

    Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...

    WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    WhatsApp'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.

    İşte sorunun nedeni;

    Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

    AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

    Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Whatsapp'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

        WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

        WhatsApp'a giren kullanıcılar mesaj gönderme uygulamaya girme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda uygulamanın normale dönmesi bekleniyor.
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        Haberler Teknoloji Son dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?
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