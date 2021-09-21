TEKNOFEST 2021 saat kaçta başlıyor, seyircili mi, biletler kaç TL? TEKNOFEST 2021 CANLI yayın izle Youtube!

2021 yılında TEKNOFEST programı yoğun ilgi görüyor. Her sene yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan, bir çok yarışmaların düzenlendiği TEKNOFEST bu yıl da merakla ve heyecanla bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren TEKNOFEST 2021 saat kaçta başlıyor, seyircili mi, biletler kaç TL? TEKNOFEST 2021 giriş ücretli mi, bedava mı? TEKNOFEST 2021 canlı nasıl izlenir? sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. İşte ister Youtube'den isterseniz resmi sitesinden izleyebileceğiniz TEKNOFEST 2021 CANLI yayın izleme linki! TEKNOFEST 2021'e dair tüm detaylar haberimizde.
TEKNOFEST 2021 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, SEYİRCİLİ Mİ, BİLETLER KAÇ TL?
TEKNOFEST 2021 21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak. 26 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST etkinlikleri https://www.teknofest.org/canli.php internet adresi ve Teknofest'in resmi YouTube adresi üzerinden canlı takip edilebilecek. Teknofest saat 09.00'da başlayacak ve akşam 19.00'a kadar ziyarete açık olacak.
2021 yılında dördüncü kez düzenlenecek olan Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali Teknofest'te on binlerce kişi teknoloji alanında yarışacak ve son teknoloji ürünlerini tanıtacak. Girişler herkese açık olacak ve ücret alınmayacak.
TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?
Teknofest'e ulaşımda metrolar bakım nedeniyle festival alanına kadar gelmezken, etkinlik alanına ring seferleri düzenleniyor. Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca gün boyu ring seferleri hareket edecek.
TEKNOFEST'E GİRİŞ İÇİN KAYIT OLMAK ZORUNDA MIYIM?
Festivali ziyaret etmek isteyenlerin TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.
Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
TEKNOFEST'e katılmak isteyenler, başvurularını www.teknofest.orgweb internet adresinden yapabilecek.