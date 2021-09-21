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    • Teknoloji
    • 21.09.2021 09:48
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    • 21.09.2021 09:52
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    TEKNOFEST 2021 saat kaçta başlıyor, seyircili mi, biletler kaç TL? TEKNOFEST 2021 CANLI yayın izle Youtube!

    TEKNOFEST 2021 için nefesler tutuldu. Her yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören TEKNOFEST etkinlikleri bu yıl merakla bekleniyor. TEKNOFEST 2021 yılında İstanbul’daki Yeşilköy Havalimanı’nda hayranlarıyla buluşacak. Peki TEKNOFEST 2021 saat kaçta başlıyor, kaça kadar sürecek, seyircili mi, biletler kaç TL? TEKNOFEST 2021 giriş ücretli mi, bedava mı? TEKNOFEST 2021 canlı nasıl izlenir? İşte TEKNOFEST 2021 YOUTUBE ve resmi tiresi CANLI yayın izleme ekranı ve diğer tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    TEKNOFEST 2021 saat kaçta başlıyor, seyircili mi, biletler kaç TL? TEKNOFEST 2021 CANLI yayın izle!

    2021 yılında TEKNOFEST programı yoğun ilgi görüyor. Her sene yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan, bir çok yarışmaların düzenlendiği TEKNOFEST bu yıl da merakla ve heyecanla bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren TEKNOFEST 2021 saat kaçta başlıyor, seyircili mi, biletler kaç TL? TEKNOFEST 2021 giriş ücretli mi, bedava mı? TEKNOFEST 2021 canlı nasıl izlenir? sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. İşte ister Youtube'den isterseniz resmi sitesinden izleyebileceğiniz TEKNOFEST 2021 CANLI yayın izleme linki! TEKNOFEST 2021'e dair tüm detaylar haberimizde.

    TEKNOFEST 2021 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, SEYİRCİLİ Mİ, BİLETLER KAÇ TL?

    TEKNOFEST 2021 21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak. 26 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST etkinlikleri https://www.teknofest.org/canli.php internet adresi ve Teknofest'in resmi YouTube adresi üzerinden canlı takip edilebilecek. Teknofest saat 09.00'da başlayacak ve akşam 19.00'a kadar ziyarete açık olacak.

    2021 yılında dördüncü kez düzenlenecek olan Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali Teknofest'te on binlerce kişi teknoloji alanında yarışacak ve son teknoloji ürünlerini tanıtacak. Girişler herkese açık olacak ve ücret alınmayacak.

    TEKNOFEST CANLI YAYIN LİNKİ

    TEKNOFEST YOUTUBE CANLI İZLE!

    TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?

    Teknofest'e ulaşımda metrolar bakım nedeniyle festival alanına kadar gelmezken, etkinlik alanına ring seferleri düzenleniyor. Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca gün boyu ring seferleri hareket edecek.

    TEKNOFEST'E GİRİŞ İÇİN KAYIT OLMAK ZORUNDA MIYIM?

    Festivali ziyaret etmek isteyenlerin TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

    Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    TEKNOFEST'e katılmak isteyenler, başvurularını www.teknofest.orgweb internet adresinden yapabilecek.

        TEKNOFEST 2021 ONLİNE BAŞVURU EKRANI

        REKOR BAŞVURU

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz" dedi.

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Anadolu'nun bağrından çıkmış, Türk bilim adamı Aziz Sancar festivalimizi şereflendirecek. Burada teknolojinin şampiyonlarına ödül verecek. Daha önceki yıllarda da Azerbaycan'dan katılım oluyordu. Ancak bu yıl Karabağ zaferinden sonra özellikle daha da fazla katılım olduğunu gördük. TEKNOFEST'e katılım sağlayacaklara tavsiyelerimiz olacak. Bu yıl alana kadar metro gelmiyor. Ring seferleri düzenleyeceğiz. Aynı zamanda hafta içi festivale katılımın daha keyifli olacağını düşünüyoruz. Muhakkak önden rezervasyon yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Yoksa burada uzun sıralarda beklemek gerekebilir. Tüm Türkiye'ye festivalimize bekliyoruz."

        "6 GÜN BOYUNCA RİNG SEFERLERİMİZ OLACAK"

        Ring seferleri için 3 adres belirlediklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, aynı zamanda Yeşilyurt Tren İstasyonu buralardan 6 gün boyunca ring seferlerimiz olacak. Ayrıca 10 bin üzerinde araç park kapasitesi de ziyaretçilerimiz için oluşturduk" diye konuştu.
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        Haberler Teknoloji TEKNOFEST 2021 saat kaçta başlıyor, seyircili mi, biletler kaç TL? TEKNOFEST 2021 CANLI yayın izle Youtube!
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