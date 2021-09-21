TEKNOFEST 2021 saat kaçta başlıyor, seyircili mi, biletler kaç TL? TEKNOFEST 2021 CANLI yayın izle Youtube!

TEKNOFEST 2021 ONLİNE BAŞVURU EKRANI

REKOR BAŞVURU

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Anadolu'nun bağrından çıkmış, Türk bilim adamı Aziz Sancar festivalimizi şereflendirecek. Burada teknolojinin şampiyonlarına ödül verecek. Daha önceki yıllarda da Azerbaycan'dan katılım oluyordu. Ancak bu yıl Karabağ zaferinden sonra özellikle daha da fazla katılım olduğunu gördük. TEKNOFEST'e katılım sağlayacaklara tavsiyelerimiz olacak. Bu yıl alana kadar metro gelmiyor. Ring seferleri düzenleyeceğiz. Aynı zamanda hafta içi festivale katılımın daha keyifli olacağını düşünüyoruz. Muhakkak önden rezervasyon yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Yoksa burada uzun sıralarda beklemek gerekebilir. Tüm Türkiye'ye festivalimize bekliyoruz."

"6 GÜN BOYUNCA RİNG SEFERLERİMİZ OLACAK"

Ring seferleri için 3 adres belirlediklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, aynı zamanda Yeşilyurt Tren İstasyonu buralardan 6 gün boyunca ring seferlerimiz olacak. Ayrıca 10 bin üzerinde araç park kapasitesi de ziyaretçilerimiz için oluşturduk" diye konuştu.