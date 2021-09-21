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    • Teknoloji
    • 21.09.2021 12:35
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    • 21.09.2021 12:46
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    Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'te ülkemizin aydınlık yarını olan gençlere destek sözü

    Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Binlerce kişi festivali gezmek için Atatürk Havalimanı'na akın etti. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada, "Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Teknofest, vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

    Selçuk Bayraktar’dan gençlere destek sözü

    TEKNOFEST 2021 heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etti. Etkinlik alanında gösteriler de başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü polis helikopterlerinin gösterisi nefesleri kesti. TEKNOFEST'te gösteriler gün boyu devam edecek.



    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021 yarışmalarına rekor sayıda başvuru oldu. Festival kapsamında dünyada ilk hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı gösteriler de sergilenecek.



    BAYRAKTAR'DAN GENÇLERE DESTEK SÖZÜ
    TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada, "Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Teknofest, vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

        TEKNOFEST ÖNCESİ İSTANBUL BOĞAZI SEMALARINDA NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER
        Türk Hava Kuvvetleri'ne ait birçok uçağın yanı sıra Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları da İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.



        Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST gösterilerine SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin yanı sıra, 2 adet F-4, 1 adet F-16, 1 adet C-130, 1 adet E-7T, 1 adet KT-1T, 1 adet AS-532 ile katılım sağlıyor. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere birçok gösteri ekibi TEKNOFEST boyunca uçuşlarına ve etkinliklerine devam edecek.

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