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    • Teknoloji
    • 20.09.2021 23:06
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    • 20.09.2021 23:06
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    WatchOS 8 ne zaman çıkacak? Apple WatchOS 8 özellikleri neler, uyumlu cihazlar hangileri? İşte yenilikler…

    Teknoloji severler tarafından WatchOS 8 ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Apple Watch kullanıcılarını sevindiren bir gelişme yaşandı ve yeni güncelleme yayınlandı. Bu gelişme üzerine yeni güzellemeyle birlikte hangi yeniliklerin de olacağı, günlüj hayata nasıl katkılar sağlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Apple WatchOS 8 özellikleri neler, uyumlu cihazlar hangileri? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    WatchOS 8 ne zaman çıkacak?

    WatchOS 8 ne zaman çıkacak? Apple WatchOS 8 özellikleri neler, uyumlu cihazlar hangileri? İşte yenilikler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Apple Watch için geliştirilen yeni işletim sistemi WatchOS 8 yayınlanınca kullanıcılar merakla ve heyecanla hangi özellikleri içerdiğini araştırır oldu. Akıllı saat kullanıcılarını çok sevindirecek bu habere ilişkin detayları derledik.

    APPLE WATCHOS 8 ÖZELLİKLERİ NELER?

    Apple'ın belirttiğine göre, watchOS 8 yenilikleri aşağıdaki gibi sıralanıyor. Sunulan özelliklerin varlığı cihaza veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

    Saat Kadranları
    Portreler saat kadranı; kapsamlı, çok katmanlı bir kadran yaratmak için iPhone'da çekilmiş portre fotoğraflardaki bölütleme verilerini kullanır (Apple Watch Series 4 ve daha yenisi)
    Dünya Saati kadranı, 24 farklı saat dilimindeki saati aynı anda takip etmenizi sağlar (Apple Watch Series 4 ve daha yenisi)

    Ev Evinizdeki aksesuarların durumu ve denetimleri artık Ev uygulamasının en üstünde görünür
    Aksesuarların açık olup olmadığını, pilinin azalmış olup olmadığını, yazılım güncellemesi gerektirip gerektirmediğini ve daha fazlasını görmenizi sağlayan hızlı görüntüler
    Aksesuarlar ve ortamlar, günün saatine ve kullanım sıklığına göre dinamik olarak görünür
    Mevcut tüm HomeKit kamera akışlarını, birden fazla en boy oranı desteğiyle tek bir yerden görüntülemek için ayrılmış bir kamera odası
    Favoriler alanı, en çok kullandığınız ortamlara ve aksesuarlara erişmenizi sağlar

    Cüzdan
    Ev anahtarları, desteklenen ev veya daire kapı kilitlerinde kilidi dokunarak açmanızı sağlar
    Otel anahtarları, katılımcı otellerde oda kapınızın kilidini dokunarak açmanızı sağlar
    Ofis anahtarları, katılımcı şirket ofislerinde ofis kapılarınızın kilidini dokunarak açmanızı sağlar
    Apple Watch Series 6'da Ultra Geniş Bant özellikli araba anahtarları, desteklenen taşıtınıza yaklaşarak kilidini açmanıza, kilitlemenize ve çalıştırmanıza olanak tanır
    Araba anahtarlarınızdaki uzaktan anahtarsız giriş işlevleri, arabanızı kilitlemenize, kilidini açmanıza, korna çalmanıza, arabanızı önceden ısıtmanıza veya bagajınızı açmanıza olanak tanır
    Antrenman
    Antrenman uygulamasında Tai Chi ve Pilates için yeni özel algoritmalar, kalori ölçümlerinin doğru bir şekilde takip edilmesini sağlar
    Otomatik Bisiklet (Dış) antrenmanı algılama, Antrenman uygulamasını başlatma anımsatıcısı göndererek başlamış olduğunuz egzersiz için geriye dönük avantaj kullanmanızı sağlar
    Bisiklet (Dış) antrenmanlarını otomatik duraklatma ve sürdürme
    E-bisiklete binerken Bisiklet (Dış) antrenmanları için kalori ölçümlerinin doğruluğu artırılmıştır
    13 yaşında ve 13 yaşından küçük kullanıcılar artık doğa yürüyüşü antrenmanlarını daha doğru ölçümlerle takip edebilirler
    Sesli geri bildirim, antrenman kilometre taşlarını yerleşik hoparlörü veya bağlı Bluetooth aygıtını kullanarak duyurur

    Fitness
    Rehberli Meditasyonlar, Apple Watch'ta sesli seanslar ve iPhone, iPad ve Apple TV üzerinde görüntülü seanslar ile belirli temalar boyunca yol göstererek meditasyon yapmanıza yardımcı olabilir
    Artık Pilates antrenmanlarını da kullanabilirsiniz. Her hafta, gücü ve esnekliği artırmak için tasarlanmış yeni antrenmanlar sunulur
    iPhone'da, iPad'de ve Apple TV'de Resim İçinde Resim desteği sayesinde uyumlu uygulamalardaki diğer içerikleri izlerken antrenmanınızı da izleyebilirsiniz
    Ekipman gerekip gerekmediği de dahil olmak üzere Yoga, Fonksiyonel, Core Bölgesi ve HIIT antrenmanları için genişletilmiş antrenman filtreleri

        Farkındalık
        Farkındalık uygulaması, yeni bir Düşünme seansıyla birlikte geliştirilmiş bir Nefes pratiği içerir
        Nefes seansları, derin nefes alma pratikleriyle fiziksel bağlantı kurmanıza yardımcı olan ipuçları ve seansınıza rehberlik eden yeni bir animasyon içerir
        Düşünme seansları, geçen bir dakikayı gösteren bir görselle birlikte düşüncelerinizi odaklamanız için basit bir fikir verir

        Uyku
        Uyku sırasında solunum hızı Apple Watch tarafından ölçülür
        Uyku sırasındaki solunum hızını Sağlık uygulamasında inceleyebilme ve bir eğilim saptanırsa haberdar edilebilme

        Mesajlar
        Karalama'yı, dikteyi ve emojileri kullanarak ve bunların tümüne aynı ekrandan ulaşarak mesaj oluşturabilme veya mesajları yanıtlayabilme
        Düzenlemek istediğiniz yere kaydırmak için Digital Crown'u kullanarak dikte edilen metni düzenleyebilme
        Mesajlar'daki #görüntü desteği, GIF aramanızı veya son kullandığınız bir tanesini seçmenizi sağlar
        Fotoğraflar
        Yeniden tasarlanmış Fotoğraflar uygulaması, fotoğraf arşivinizi kolunuzdan görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanır
        Favorilerinize ek olarak önemli anılar ve öne çıkan fotoğraflar da eşzamanlanarak Apple Watch'a aktarılır; her gün yeni içerik oluşturulur
        Eşzamanlanan anılardaki fotoğraflar mozaik stilinde bir ızgarada görüntülenir ve en iyi çekimlerinizden bazıları daha büyük bir fotoğrafla vurgulanır
        Fotoğrafları Mesajlar ve Mail ile paylaşabilme

        Bul
        Nesneleri Bul, iliştirilmiş bir AirTag'e sahip nesnelerin ve uyumlu üçüncü parti ürünlerin Bul ağıyla yerini bulmanızı sağlar
        Aygıtları Bul uygulaması, kayıp Apple aygıtlarınızın yanı sıra Aile Paylaşımı grubunuzdaki kişilere ait olanları da bulmanıza yardımcı olur
        Bul'un unutulduğunda bildirme uyarıları, Apple aygıtınızı, AirTag'inizi veya uyumlu bir üçüncü parti nesneyi unuttuğunuzda size bildirir

        WATCHOS 8 UYUMLU CİHAZLAR

        Apple Watch Series 3
        Apple Watch Series 4
        Apple Watch Series 5
        Apple Watch SE
        Apple Watch Series 6
        Apple Watch Series 7
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        Haberler Teknoloji WatchOS 8 ne zaman çıkacak? Apple WatchOS 8 özellikleri neler, uyumlu cihazlar hangileri? İşte yenilikler…
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