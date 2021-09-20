WatchOS 8 ne zaman çıkacak? Apple WatchOS 8 özellikleri neler, uyumlu cihazlar hangileri? İşte yenilikler…

Ev Evinizdeki aksesuarların durumu ve denetimleri artık Ev uygulamasının en üstünde görünür

Aksesuarların açık olup olmadığını, pilinin azalmış olup olmadığını, yazılım güncellemesi gerektirip gerektirmediğini ve daha fazlasını görmenizi sağlayan hızlı görüntüler

Aksesuarlar ve ortamlar, günün saatine ve kullanım sıklığına göre dinamik olarak görünür

Mevcut tüm HomeKit kamera akışlarını, birden fazla en boy oranı desteğiyle tek bir yerden görüntülemek için ayrılmış bir kamera odası

Favoriler alanı, en çok kullandığınız ortamlara ve aksesuarlara erişmenizi sağlar

Cüzdan

Ev anahtarları, desteklenen ev veya daire kapı kilitlerinde kilidi dokunarak açmanızı sağlar

Otel anahtarları, katılımcı otellerde oda kapınızın kilidini dokunarak açmanızı sağlar

Ofis anahtarları, katılımcı şirket ofislerinde ofis kapılarınızın kilidini dokunarak açmanızı sağlar

Apple Watch Series 6'da Ultra Geniş Bant özellikli araba anahtarları, desteklenen taşıtınıza yaklaşarak kilidini açmanıza, kilitlemenize ve çalıştırmanıza olanak tanır

Araba anahtarlarınızdaki uzaktan anahtarsız giriş işlevleri, arabanızı kilitlemenize, kilidini açmanıza, korna çalmanıza, arabanızı önceden ısıtmanıza veya bagajınızı açmanıza olanak tanır

Antrenman

Antrenman uygulamasında Tai Chi ve Pilates için yeni özel algoritmalar, kalori ölçümlerinin doğru bir şekilde takip edilmesini sağlar

Otomatik Bisiklet (Dış) antrenmanı algılama, Antrenman uygulamasını başlatma anımsatıcısı göndererek başlamış olduğunuz egzersiz için geriye dönük avantaj kullanmanızı sağlar

Bisiklet (Dış) antrenmanlarını otomatik duraklatma ve sürdürme

E-bisiklete binerken Bisiklet (Dış) antrenmanları için kalori ölçümlerinin doğruluğu artırılmıştır

13 yaşında ve 13 yaşından küçük kullanıcılar artık doğa yürüyüşü antrenmanlarını daha doğru ölçümlerle takip edebilirler

Sesli geri bildirim, antrenman kilometre taşlarını yerleşik hoparlörü veya bağlı Bluetooth aygıtını kullanarak duyurur



Fitness

Rehberli Meditasyonlar, Apple Watch'ta sesli seanslar ve iPhone, iPad ve Apple TV üzerinde görüntülü seanslar ile belirli temalar boyunca yol göstererek meditasyon yapmanıza yardımcı olabilir

Artık Pilates antrenmanlarını da kullanabilirsiniz. Her hafta, gücü ve esnekliği artırmak için tasarlanmış yeni antrenmanlar sunulur

iPhone'da, iPad'de ve Apple TV'de Resim İçinde Resim desteği sayesinde uyumlu uygulamalardaki diğer içerikleri izlerken antrenmanınızı da izleyebilirsiniz

Ekipman gerekip gerekmediği de dahil olmak üzere Yoga, Fonksiyonel, Core Bölgesi ve HIIT antrenmanları için genişletilmiş antrenman filtreleri