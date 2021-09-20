WatchOS 8 ne zaman çıkacak? Apple WatchOS 8 özellikleri neler, uyumlu cihazlar hangileri? İşte yenilikler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Apple Watch için geliştirilen yeni işletim sistemi WatchOS 8 yayınlanınca kullanıcılar merakla ve heyecanla hangi özellikleri içerdiğini araştırır oldu. Akıllı saat kullanıcılarını çok sevindirecek bu habere ilişkin detayları derledik.
APPLE WATCHOS 8 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın belirttiğine göre, watchOS 8 yenilikleri aşağıdaki gibi sıralanıyor. Sunulan özelliklerin varlığı cihaza veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Saat Kadranları
Portreler saat kadranı; kapsamlı, çok katmanlı bir kadran yaratmak için iPhone'da çekilmiş portre fotoğraflardaki bölütleme verilerini kullanır (Apple Watch Series 4 ve daha yenisi)
Dünya Saati kadranı, 24 farklı saat dilimindeki saati aynı anda takip etmenizi sağlar (Apple Watch Series 4 ve daha yenisi)
Ev
Evinizdeki aksesuarların durumu ve denetimleri artık Ev uygulamasının en üstünde görünür
Aksesuarların açık olup olmadığını, pilinin azalmış olup olmadığını, yazılım güncellemesi gerektirip gerektirmediğini ve daha fazlasını görmenizi sağlayan hızlı görüntüler
Aksesuarlar ve ortamlar, günün saatine ve kullanım sıklığına göre dinamik olarak görünür
Mevcut tüm HomeKit kamera akışlarını, birden fazla en boy oranı desteğiyle tek bir yerden görüntülemek için ayrılmış bir kamera odası
Favoriler alanı, en çok kullandığınız ortamlara ve aksesuarlara erişmenizi sağlar
Cüzdan
Ev anahtarları, desteklenen ev veya daire kapı kilitlerinde kilidi dokunarak açmanızı sağlar
Otel anahtarları, katılımcı otellerde oda kapınızın kilidini dokunarak açmanızı sağlar
Ofis anahtarları, katılımcı şirket ofislerinde ofis kapılarınızın kilidini dokunarak açmanızı sağlar
Apple Watch Series 6'da Ultra Geniş Bant özellikli araba anahtarları, desteklenen taşıtınıza yaklaşarak kilidini açmanıza, kilitlemenize ve çalıştırmanıza olanak tanır
Araba anahtarlarınızdaki uzaktan anahtarsız giriş işlevleri, arabanızı kilitlemenize, kilidini açmanıza, korna çalmanıza, arabanızı önceden ısıtmanıza veya bagajınızı açmanıza olanak tanır
Antrenman
Antrenman uygulamasında Tai Chi ve Pilates için yeni özel algoritmalar, kalori ölçümlerinin doğru bir şekilde takip edilmesini sağlar
Otomatik Bisiklet (Dış) antrenmanı algılama, Antrenman uygulamasını başlatma anımsatıcısı göndererek başlamış olduğunuz egzersiz için geriye dönük avantaj kullanmanızı sağlar
Bisiklet (Dış) antrenmanlarını otomatik duraklatma ve sürdürme
E-bisiklete binerken Bisiklet (Dış) antrenmanları için kalori ölçümlerinin doğruluğu artırılmıştır
13 yaşında ve 13 yaşından küçük kullanıcılar artık doğa yürüyüşü antrenmanlarını daha doğru ölçümlerle takip edebilirler
Sesli geri bildirim, antrenman kilometre taşlarını yerleşik hoparlörü veya bağlı Bluetooth aygıtını kullanarak duyurur
Fitness
Rehberli Meditasyonlar, Apple Watch'ta sesli seanslar ve iPhone, iPad ve Apple TV üzerinde görüntülü seanslar ile belirli temalar boyunca yol göstererek meditasyon yapmanıza yardımcı olabilir
Artık Pilates antrenmanlarını da kullanabilirsiniz. Her hafta, gücü ve esnekliği artırmak için tasarlanmış yeni antrenmanlar sunulur
iPhone'da, iPad'de ve Apple TV'de Resim İçinde Resim desteği sayesinde uyumlu uygulamalardaki diğer içerikleri izlerken antrenmanınızı da izleyebilirsiniz
Ekipman gerekip gerekmediği de dahil olmak üzere Yoga, Fonksiyonel, Core Bölgesi ve HIIT antrenmanları için genişletilmiş antrenman filtreleri