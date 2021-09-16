Exxen dijital platform nedir, nasıl izlenir? Exxen dijital platform canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray bu akşam saat saat 19.45'de sahasında Lazio'yu konuk edecek. D grubunda ise Fenerbahçe yine bu akşam saat 22.00'de Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak. Maçlar Exxen'de canlı verilecek. Futbolseverler bu kapsamda Exxen dijital platformu hakkında araştırmalara yoğunlaştı. 16 Eylül Perşembe günü iki kıyasıya mücadeleyi canlı izlemek isteyenler platform hakkında bir çok soruyu merak ediyor. Peki Exxen dijital platform nedir, nasıl izlenir? İşte Exxen dijital platform canlı izleme ekranı...
EXXEN DİJİTAL PLATFORM NEDİR, NASIL İZLENİR?
Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriniz. Ardından açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak üye işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store'den Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.
EXXEN AYLIK ÜCRETİ KAÇ TL?
Exxen'de reklamlı içerik izlemek için aylık ücreti 9.90 TL ödeme yapmanız yeterli. Reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücret isteniyor. Spor paketi ise aylık sadece 24.90 TL'dir. Yani toplamda kullanıcılar 34.80 ödüyor.
EXXEN'DE TEK MAÇ PAKETİ VAR MI?
Exxen platformunda tek maç paketi bulunmamaktadır.
Üyelik yükseltme ve 1 haftalık deneme ile ilgili bilgiler;
Exxen'de 7 gün ücretsiz deneme vardır. 1 haftalık deneme üyeliğini almak için de platforma üye olmanız gerekiyor.
EXXEN'İ BİRDEN ÇOK KİŞİ İZLEYEBİLİR Mİ?
Exxen platforuna bir şifre ile sadece bir kişi girebiliyor. 2. kişi girmeye çalıştığında diğer oturum otomatikmen kapanıyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.
EXXEN'DE NELER VAR?
Exxen Diziler
*Sihirli Annem
Şeref Bey
*Olağan Şüpheliler
*Hükümsüz
*Gibi
*Öğrenci Evi
*Yetiş Zeynep
*Vahşi Şeyler
*İşte Bu Benim Masalım
*İlginç Bazı Olaylar
Exxen programlar
*Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)
*@Enis Arıkan (Enis Arıkan)
*Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)
*Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)
*Katarsis (Gökhan Çınar)
*Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)
*Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)
*Sürprizimiz Var
*Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)
*Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)
*Buraların Yabancısıyız
*Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)
*No Limit
*Tasarım Evler (Ömer Şanlı)
*Kesin Yaşanmıştır (Volkan Öge)
Exxen Yarışma
*Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)
*Next Top Model (Burcu Esmersoy)
*Fight Club (Bilgehan Demir)
*O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)
*Ayak Tenis
*Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)
*Enes Batur'la Buluşma (Enes Batur)
*Survivor Seçmeler
*Kaçış (Alper Rende)
*Stiller Konuşsun (Raşit Bağzıbağlı & Burcu Esmersoy)
Exxen Güldürü
*Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)
* Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
* Sesli Güldüm (Ezo Sunal)
* Rol Kes (Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli ve Anıl Tetik)
* Özcan Show (Murat Özsoy)
Exxen Belgesel
*2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)
*Cadde Cadde İstanbul
*K-POP
*Tosuncuk
*Cam Yeniden Cam
*Son Süngerci
*Son Savaşçı: Midilli
*Derinlerdeki Kahraman Mustafa Ertuğrul
*Derinlerden Yansımalar - Çanakkale Deniz Savaşları İzleri
Çizgi Dizi ve Filmler
*Kral Şakir: Mikrop Avcıları
*Süper 1 Takım