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    • Teknoloji
    • 15.09.2021 13:57
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    • 15.09.2021 13:57
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    PUBG 21. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 20. sezon ne zaman bitiyor? İşte ödüller

    Türkiye'de ve dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 21. sezonu için geri sayım sürüyor. Bir yandan yeni sezonu heyecanla bekleyen oyunseverler 20. sezon bitiş tarihini öğrenmek üzere araştırmalarına devam ediyor. 21. sezonla gelecek yeni ödül ve özellikler akıllarda yer alıyor. Peki, PUBG 21. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 20. sezon ne zaman bitiyor? İşte ödüller

    PUBG 21. sezon ne zaman başlayacak?

    Hayatta kalma yani bilinen adıyla battle royale tarzı oyunlar arasında yer alan ve çok sevilerek oynanan PUBG'de bir sezon daha bitiyor. PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 20. sezonun ne zaman biteceği ve 21. sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, PUBG 21. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 20. sezon ne zaman bitiyor? İşte ödüllere dair merak edilenler...

    PUBG 21. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    PUBG 21. sezonun 16 Eylül tarihinde başlaması bekleniyor. 20. sezon ise bu tarihten hemen önce sona erecek.

    İşte son gelen özellikler;

    SÜRÜM 1.6 GÜNCELLEMESİ

    Sürüm 1.6 güncellemesi aynı zamanda PUBG MOBILE'ın daha önce çıkan en sevilen yedi oyun modunu geri getiriyor.

    • Metro Royale: Reunion, 28 Eylül'den itibaren– Tehlikelerle dolu yeraltı tünellerinde seyahat edin, hayatta kalın ve ödülleri toplayın

    • Titans: Last Stand, 28 Eylül'den itibaren – Monarch Expeditionary ekibine katılın ve Mechagodzilla'yı yenmek için ağır silahlar kullanın

    • Vikendi, 8 Ekim'den itibaren – Vikendi'nin soğuk arazisi geri dönüyor. Kar ekipmanınızı paketlediğinizden emin olun.

        • Survive Till Dawn, 15 Ekim'den itibaren - Güneş battıktan sonra Zombi saldırısına karşı hayatta kal

        • Payload 2.0, 15 Ekim'den itibaren – Patlayıcı savaşlar için ağır kara ve hava tabanlı silahları kullanın

        • Runic Power, 15 Ekim'den itibaren – Alev, Buz veya Rüzgar gücünü somutlaştırın, kristalleri toplayın ve savaş alanında düşmanlarınıza hükmedin

        • Enfeksiyon Modu, 15 Ekim'den itibaren – Bu hızlı enfeksiyon modunda Savunan taraf veya Zombi olmayı seçin

        Bu heyecan verici oyun güncellemelerinin yanı sıra PUBG MOBILE 1.6 güncellemesi ile muhteşem içerik ortaklıklarına devam ediyor. 'Faded', 'Darkside', 'All Falls Down' ve 'Alone' gibi parçalarıyla tanınan dünyaca ünlü DJ ve sanatçı Alan Walker, müzik, özel kıyafetler ve eşyalarla birlikte oyuna geri dönüyor.

            Alan Walker'ın yeni şarkısı için 23 Eylül'de PUBG MOBILE'da oyunseverleri bekliyor. Ünlü müzisyen daha önce 2019'da PUBG MOBILE ile 'On My Way' ve 'Live Fast' single'ları için birlikte çalışmıştı. Bu ortaklık hakkında daha fazla bilgi yakında!
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            Haberler Teknoloji PUBG 21. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 20. sezon ne zaman bitiyor? İşte ödüller
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