PUBG 21. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 20. sezon ne zaman bitiyor? İşte ödüller

Hayatta kalma yani bilinen adıyla battle royale tarzı oyunlar arasında yer alan ve çok sevilerek oynanan PUBG'de bir sezon daha bitiyor. PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 20. sezonun ne zaman biteceği ve 21. sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, PUBG 21. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 20. sezon ne zaman bitiyor? İşte ödüllere dair merak edilenler...

PUBG 21. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG 21. sezonun 16 Eylül tarihinde başlaması bekleniyor. 20. sezon ise bu tarihten hemen önce sona erecek.

İşte son gelen özellikler;