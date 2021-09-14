iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ve özellikleri! iPhone 13 satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPhone 13:

A15 işlemci ile kullanıcıya sunulan 6.1 inçlik iPhone 13, yüzde 50 daha hızlı işlemciye ve yüzde 30 daha hızlı grafik işlemcisine sahip.

Yeni 12 megapiksel kameraya sahip iPhone 13, yüzde 28 oranında daha parlak ekranla birlikte, "Cinematic Mode" üzerinden yeni ekran performansı sunacak., söz konusu özellikle çok daha iyi derinliğe sahip videolar çekmek mümkün olacak.

OLED XDR ekran ile kullanıcıları karşılayan iPhone 13, ikili kamera kurulumuyla birlikte yüzde 47 oranında geliştirilmiş bir deneyim sunacak.

iPhone 3 Mini:

iPhone 13 Mini'de 5.4 inçlik bir ekran boyutunu uygulayan Apple, cihazda yeni nesil A15 Bionic işlemcisine yer veriyor. iOS 15 ile sahibini karşılayacak olan iPhone 13 Mini, mmWave 5G desteğinin yanı sıra daha gelişmiş bir batarya ömrü sunuyor.

iPad Mini:

Yeni iPad Mini de ekranı küçülten Apple, 8.3 inçlik boyutuyla ve mor, pembe, sarı ve gri renk seçeneğiyle yeni cihazını piyasaya sürüyor. Touch ID özelliğine sahip olan iPad Mini önceki cihazlara nazaran yüzde 40 daha hızlı ve yüzde 80 oranında grafik performansı artışı sunuyor.

10 kat daha hızlı bir şarj deneyimi sunan USB C'de yeni özellikler arasında. Yeni iPad Mini'nin ABD satış fiyatı ise 499 dolar.

Apple Watch Series 7:

Yeni Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 6'ya göre yüzde 20, Watch Series 3'e göreyse yüzde 50 daha büyük bir ekrana sahip. Apple'ın yeni akıllı saati hem büyük bir ekrandan mesaj okumaya hem de emoji kullanımıyla birlikte klavye kullanımına da olanak sağlıyor.

Yeni saatte yüzde 33 oranında batarya performansı da artırılmış durumda. Yeni Apple Watch Series 7'de 8 dakikalık bir şarj ile 8 saatlik bir kullanım imkanı sağlanıyor. Yeni saat 399 dolardan satışa sunuldu.

iPHONE 13'ÜN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

iPhone 13 Mini fiyatı:

iPhone 13 Mini 128 GB: 10.999 TL

iPhone 13 Mini 256 GB: 11.999 TL

iPhone 13 Mini 512 GB: 13.999 TL

iPhone 13 fiyatı:

iPhone 13 128 GB: 11.999 TL

iPhone 13 256 GB: 12.999 TL

iPhone 13 512 GB: 14.999 TL

iPhone 13 Pro fiyatı:

iPhone 13 Pro 128 GB: 15.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 16.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 18.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max fiyatı:

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 17.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 18.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 22.999 TL

iPad Mini Fiyatı:

iPad Mini 64 GB: 5.799 TL

iPad Mini 256 GB: 7.499 TL

Apple Watch Series 7 fiyatı:

399 dolar (Tahmini Türkiye satış fiyatı 4 bin TL)