iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ve özellikleri: iPhone 13 ne kadar, kaç TL?

Bu 4 iPhone modelinin depolama seçenekleri de şöyle olacak;

iPhone 13 mini: 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 13: 128 GB, 256 GB, 512 GB

iPhone 13 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

iPhone 13 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

İPHONE 13 SERİSİ FİYAT LİSTESİ

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 13 Pro Max'in 1 TB depolama alanına sahip versiyonunun Türkiye'de yaklaşık 36 bin TL'ye satılacağı iddia ediliyor. İddialar doğruysa yeni iPhone'un Türkiye'de bu rakamlara çıkması bekleniyor.

Bazı kaynaklarda da pembe iPhone'nin de bugünkü etkinlikte tanıtılacağı konuşuluyor ve bu iPhone 13'ün fiyatı oldukça yüksek olacak zira üretimiyle ilgili bazı pürüzler bulunuyor.

İşte sızdırılan rakamlar;

iPhone 13 mini: 64GB depolama – 5499 yuan (850 dolar), 128 GB depolama – 5999 yuan (927 dolar), 256 GB depolama – 6799 yuan (1,051 dolar)

iPhone 13: 64 GB depolama – 6299 yuan (973 dolar), 128 GB depolama – 6799 yuan (1,051 dolar), 256 GB depolama – 7599 yuan (1.174 dolar)

iPhone 13 Pro: 128 GB depolama – 8499 yuan (1.313 dolar), 512 GB depolama – 10499 yuan (1.622 dolar), 1 TB depolama – 13299 yuan (2.055 dolar)

iPhone 13 Pro Max: 128 GB depolama – 9299 yuan (1.437 dolar), 512 GB depolama – 11299 yuan (1.746 dolar), 1 TB depolama – 14099 yuan (2.179 dolar)