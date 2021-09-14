iPhone 12 ailesi ile uçuk satış rakamlarına ulaşan Apple yeni iPhone 13 serisi ile yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin özellikle tasarım konusunda oldukça emek harcadığı konuşuluyor. İPhone 13 ailesi, son olarak iPhone 5s'deki keskin ve köşeli tasarıma geçiş yapmıştı. Dikkat çeken tasarımıyla kullanıcılardan tam not alan Apple'nin yeni piyasaya süreceği Pro, Pro Max, Mini de de şaşırtan özellikler yaptığı tahmin ediliyor. Özellikle Türkiye'deki vatandaşların yeni seriden beklentisi bir hayli yüksek. Peki iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ve özellikleri: iPhone 13 ne kadar, kaç TL?
İPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple'nin iPhone 13 serisini 14 Eylül'de tanıtacak. Tanıtım lansmanı Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak. Etkinliğin Apple'nin Youtube sayfasından canlı yayınlanması bekleniyor.
İPHONE 13 TANITIM CANLI İZLEME LİNKİ
İPHONE 13, PRO, PRO MAX, MİNİ FİYATI VE ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU MU?
Yeni iPhone 13 serisindeki modellerde boyutlar aynı kalacak.
iPhone 13 mini – 5,4 inç
iPhone 13 – 6,1 inç
iPhone 13 Pro – 6,1 inç
iPhone 13 Pro Max – 6,7 inç
Şarj girişi kalacak ve Lightning portu kullanılacak. Çentik küçülecek. Daha kalın ve ağır iPhone'lar göreceğiz. Kamera çıkıntıları da kalınlaşacak.
Bu 4 iPhone modelinin depolama seçenekleri de şöyle olacak;
iPhone 13 mini: 128 GB, 256 GB, 512 GB
iPhone 13: 128 GB, 256 GB, 512 GB
iPhone 13 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
iPhone 13 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
İPHONE 13 SERİSİ FİYAT LİSTESİ
Sızdırılan bilgilere göre iPhone 13 Pro Max'in 1 TB depolama alanına sahip versiyonunun Türkiye'de yaklaşık 36 bin TL'ye satılacağı iddia ediliyor. İddialar doğruysa yeni iPhone'un Türkiye'de bu rakamlara çıkması bekleniyor.
Bazı kaynaklarda da pembe iPhone'nin de bugünkü etkinlikte tanıtılacağı konuşuluyor ve bu iPhone 13'ün fiyatı oldukça yüksek olacak zira üretimiyle ilgili bazı pürüzler bulunuyor.
İşte sızdırılan rakamlar;
iPhone 13 mini: 64GB depolama – 5499 yuan (850 dolar), 128 GB depolama – 5999 yuan (927 dolar), 256 GB depolama – 6799 yuan (1,051 dolar)
iPhone 13: 64 GB depolama – 6299 yuan (973 dolar), 128 GB depolama – 6799 yuan (1,051 dolar), 256 GB depolama – 7599 yuan (1.174 dolar)
iPhone 13 Pro: 128 GB depolama – 8499 yuan (1.313 dolar), 512 GB depolama – 10499 yuan (1.622 dolar), 1 TB depolama – 13299 yuan (2.055 dolar)
iPhone 13 Pro Max: 128 GB depolama – 9299 yuan (1.437 dolar), 512 GB depolama – 11299 yuan (1.746 dolar), 1 TB depolama – 14099 yuan (2.179 dolar)