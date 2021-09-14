Güney Kore acımadı: Google'a 177 milyon dolarlık ceza

Güney Kore ABD'li arama motoru Google'a dev bir ceza kesildi.
PİYASA HAKİMİYETİNİ KÖTÜYE KULLANDI
Güney Kore piyasa regülatörü tarafından yapılan açıklamada, mobil işletim sistemleri ve uygulama pazarlarındaki piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla teknoloji devi Google'a 177 milyon dolar para cezası kesildiği belirtildi.
Güney Kore Adil Ticaret Komisyonunun (KFTC), Google'ın rakipleri tarafından üretilen mobil işletim sistemlerinin kullanılmasını engellediği yönündeki iddiaları araştırmak için 2016'dan beri şirketi izlediği aktarıldı.
PAZAR REKABETİNİ ENGELLEDİ
Regülatöre göre Google, büyük anlaşmalar imzaladığı akıllı telefon üreticilerine "parçalanma karşıtı anlaşma (AFA)" imzalamalarını şart koşarak pazar rekabetini engelledi.