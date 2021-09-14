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    • Teknoloji
    • 14.09.2021 19:22
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    • 14.09.2021 19:35
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    Güney Kore acımadı: Google'a 177 milyon dolarlık ceza

    ABD'li arama motoru Google'a Güney Kore'den ceza geldi. Güney Kore işletim sistemi ve uygulama pazarlarında adil rekabet karşıtı faaliyetleri nedeniyle Google’a 177 milyon dolarlık bir ceza kesti.

    AA
    Google’a 177 milyon dolarlık ceza

    Güney Kore ABD'li arama motoru Google'a dev bir ceza kesildi.

    PİYASA HAKİMİYETİNİ KÖTÜYE KULLANDI
    Güney Kore piyasa regülatörü tarafından yapılan açıklamada, mobil işletim sistemleri ve uygulama pazarlarındaki piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla teknoloji devi Google'a 177 milyon dolar para cezası kesildiği belirtildi.

    Güney Kore Adil Ticaret Komisyonunun (KFTC), Google'ın rakipleri tarafından üretilen mobil işletim sistemlerinin kullanılmasını engellediği yönündeki iddiaları araştırmak için 2016'dan beri şirketi izlediği aktarıldı.

    PAZAR REKABETİNİ ENGELLEDİ
    Regülatöre göre Google, büyük anlaşmalar imzaladığı akıllı telefon üreticilerine "parçalanma karşıtı anlaşma (AFA)" imzalamalarını şart koşarak pazar rekabetini engelledi.

        Söz konusu AFA anlaşması kapsamında, mobil cihaz üreticilerinin cihazlarına değiştirilmiş Android işletim sistemi sürümlerini yüklemelerine ve kendilerine ait özel Android sürümleri geliştirmelerine izin verilmiyor.

        Piyasa regülatörüne göre, Google'ın bu uygulaması pazarda tekelleşmesine yol açarken, akıllı cihazlar için yeni işletim sistemleri geliştirilmesine de engel oldu.

        KFTC para cezasının yanında, Google LLC, Google Asya Pasifik ve Google Kore'ye söz konusu uygulamaları sonlandırması talimatı verdi.

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