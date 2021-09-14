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    • Teknoloji
    • 14.09.2021 17:07
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    • 14.09.2021 17:10
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    14 Eylül 2021 Apple tanıtım tarihi: İPhone 13 saat kaçta tanıtılacak? İPhone 13 lansmanı Youtube canlı yayın izleme ekranı!

    iPhone 13'e saatler kala Apple'nın lansman etkinliği hakkında araştırmalar hızlandı. Bugünkü lansmanda iPhone 13 ailesi tanıtılacak. Heyecan dolu lansmanda iPhone 13'ün yanı sıra Apple Watch Series 7 ile yeni bir AirPods ve yeni iPad'in de tanıtılması bekleniyor. Teknoloji tutkunlarını merakla beklediği tanıtım hakkında, İPhone 13 saat kaçta tanıtılacak? sorusu ve İPhone 13 lansmanı Youtube canlı yayın izleme linki araştırılıyor. İşte 14 Eylül 2021 Apple tanıtım tarihi ve diğer tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    İPhone 13 lansmanı Youtube canlı yayın izleme ekranı!

    Teknoloji devi Apple, bugün İPhone 13 tanıtımı için lansman etkinliği düzenleyecek. Heyecanla ve merakla beklenen iPhone 13 ailesi bugünkü etkinlikte tüm dünyaya gösterilecek. Ayrıca etkinlikte Watch Series 7, AirPods 3, iPad 9 veya iPad mini 6'nın da duyurulması bekleniyor. Apple'ın yeni tanıtım etkinliğinin nasıl izlenebileceği yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bugün ilerleyen saatlerde başlayacak olan Apple tanıtım lansmanı hakkında İPhone 13 tanıtımı saat kaçta başlayacak? İPhone 13 lansmanı Youtube canlı yayın izleme linki varmı? sorularının yanıtları gündemde. İşte detaylar...

    İPHONE 13 SAAT KAÇTA TANITILACAK?

    Apple, bugün yani 14 Eylül'de Türkiye saati ile saat 20:00'da online tanıtım etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte, 4 yeni iPhone modeli tanıtılacak. iPhone 13 ailesi iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşmaktadır.

    İPHONE 13 TANITIM CANLI YAYINI OLACAK MI?

    İPhone 13 serisinin tanıtımı Apple Youtube sayfasından canlı yayınlanacağı tahmin ediliyor.

    IPHONE 13 DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

    Apple'ın bu 4 yeni iPhone modelinin depolama seçenekleri de şöyle olacak:

    iPhone 13 mini: 128 GB, 256 GB, 512 GB

    iPhone 13: 128 GB, 256 GB, 512 GB

    iPhone 13 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

    iPhone 13 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

    IPHONE 13 FİYATI KAÇ TL OLACAK?

    Apple, 1 TB ile şu ana kadar piyasaya sürdüğü en yüksek depolama alanı olan iPhone modelini de çıkarmış olacak. 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max modeli, Apple'ın şu ana kadar satışa sunduğu en pahalı iPhone ünvanını da ele geçirecek.

    Şu anda satışta olan en pahalı iPhone modeli olan 512 GB'lik iPhone 12 Pro Max modelinin fiyatının 1399 dolar olduğu dikkate alındığında, bu ürünün iki katı depolama alanı olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in ABD'deki satış fiyatının 2 bin doları aşması bekleniyor.

    512 GB'lik iPhone 12 Pro Max'in Türkiye'deki satış fiyatının 19 bin 99 TL olduğu hesaba katıldığında, 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in Türkiye'deki perakende kanallardaki satış fiyatını ise 30 bin TL'yi bulacağı tahmin ediliyor.

    SIZAN FİYAT LİSTESİ

    iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

    iPhone 13 Mini 64 GB = 699 dolar

    iPhone 13 Mini 128 GB = 749 dolar

    iPhone 13 Mini 256 GB = 849 dolar

    iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

    iPhone 13 64 GB = 799 dolar

    iPhone 13 128 GB = 849 dolar

    iPhone 13 256 GB = 949 dolar

        iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.

        iPhone 13 Pro 128 GB = 999 dolar

        iPhone 13 Pro 256 GB = 1099 dolar

        iPhone 13 Pro 512 GB = 1199 dolar

        iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor

        iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1099 dolar

        iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1199 dolar

        iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1399 dolar

        Sızan fiyatlar doğruysa İPhone 13 ailesinin vergisiz Türkiye fiyatları da şöyle olacak:

        iPhone 13 mini

        iPhone 13 Mini 64 GB = 5845 TL

        iPhone 13 Mini 128 GB = 6306 TL

        iPhone 13 Mini 256 GB = 7148 TL

        iPhone 13

        iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

        iPhone 13 64 GB = 6727 TL

        iPhone 13 128 GB = 7148 TL

        iPhone 13 256 GB = 7990 TL

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13 Pro 128 GB = 8411 TL

        iPhone 13 Pro 256 GB = 9253 TL

        iPhone 13 Pro 512 GB = 10937 TL

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 13 Pro Max 128 GB = 9253 TL

        iPhone 13 Pro Max 256 GB = 10095 TL

        iPhone 13 Pro Max 512 GB = 11779 TL

        Not: Yukarıdaki fiyatlar, 10 Eylül Cuma saat 17.28 geçerli dolar kuruna (8.42 TL) göre hesaplanmıştır.
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        Haberler Teknoloji 14 Eylül 2021 Apple tanıtım tarihi: İPhone 13 saat kaçta tanıtılacak? İPhone 13 lansmanı Youtube canlı yayın izleme ekranı!
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