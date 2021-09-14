14 Eylül 2021 Apple tanıtım tarihi: İPhone 13 saat kaçta tanıtılacak? İPhone 13 lansmanı Youtube canlı yayın izleme ekranı!

IPHONE 13 FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Apple, 1 TB ile şu ana kadar piyasaya sürdüğü en yüksek depolama alanı olan iPhone modelini de çıkarmış olacak. 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max modeli, Apple'ın şu ana kadar satışa sunduğu en pahalı iPhone ünvanını da ele geçirecek.

Şu anda satışta olan en pahalı iPhone modeli olan 512 GB'lik iPhone 12 Pro Max modelinin fiyatının 1399 dolar olduğu dikkate alındığında, bu ürünün iki katı depolama alanı olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in ABD'deki satış fiyatının 2 bin doları aşması bekleniyor.

512 GB'lik iPhone 12 Pro Max'in Türkiye'deki satış fiyatının 19 bin 99 TL olduğu hesaba katıldığında, 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in Türkiye'deki perakende kanallardaki satış fiyatını ise 30 bin TL'yi bulacağı tahmin ediliyor.

SIZAN FİYAT LİSTESİ

iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 Mini 64 GB = 699 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 749 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 849 dolar

iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 64 GB = 799 dolar

iPhone 13 128 GB = 849 dolar

iPhone 13 256 GB = 949 dolar