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    • Teknoloji
    • 13.09.2021 09:39
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    • 13.09.2021 09:39
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    PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG New State sistem gereksinimleri neler? Ücretli mi yoksa ücretsiz mi indirilecek?

    Oyun severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde PUBG New State ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan fenomen Playerunknown's Battlegrounds oyununun ikinci Alfa testi Ağustos sonunda erişime açıldı, ön kayıtlar da alınmaya başlandı. Peki PUBG New State sistem gereksinimleri neler? Ücretli mi yoksa ücretsiz mi indirilecek? Sabırsızlıkla PUBG New State oynamayı bekleyenlerin merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    PUBG New State ne zaman çıkacak?

    PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG New State sistem gereksinimleri neler? Ücretli mi yoksa ücretsiz mi indirilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dünyaca ünlü en çok indirilen ve oynanan sürükleyici oyun ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İkinci Alfa testi de erişime açılan PUBG New State hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik.

    PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Battlegrounds'un yaratıcıları Krafton, Inc., ikinci Alfa testini denemek isteyen oyuncular için, PUBG: New State ön kayıtlarının iOS ve Android platformları üzerinden başladığını açıkladı. Geliştirici ekip eşsiz grafiklere sahip olacak PUBG: New State'in tamamen ücretsiz olacağını belirtti.

    Geçtiğimiz Haziran'da Amerika'da organize edilen PUBG New State ilk alfa testi 17 milyon ön kayıta ulaşmayı başarmıştı. KRAFTON PUBG New State ön kayıt sayılarının sadece Android'de 17 milyon gibi şaşırtıcı bir dönüm noktasına ulaştığını açıklamıştı.

    Bunun yanı sıra bu sayılar, büyük PUBG Mobile tutkunlarının olduğu Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerdeki verileri içermiyor. Şimdiye kadar 650 bin'den fazla oyuncu ikinci Alfa testi için başvuruda bulundu.

    Geliştirici ekip PUBG: New State'in 2051 yılında geçeceğini söyledi. Buna göre oyunda yeni teknoloji silahlar ve yeni araçların bulunacak.

    PUBG: New State' de yepyeni bir harita oyuncuları bekliyor. Oyunda eşsiz grafikler olacak. Üst düzey oyun performansıyla oyuncularına benzersiz bir deneyim sunacak.

    Oyun temel olarak aynı mantıkta ilerleyecek. 100 farklı oyuncu bir haritada bir araya gelerek savaşacak. Oyunun 2051 yılında geçeceği düşünülürse yeni teknolojik silahlar, araçlar ve kostümlerin olacağını söyleyebiliriz. İkinci Alfa testi için ön kayıt yapabileceğiniz oyunun çıkış tarihi ise henüz net olarak listelenmedi.

    Birkaç senedir Google Play aracılığı ile Android için ön siparişe açık olan PUBG: New State, iOS cihazlar için de ön siparişe açıldı. iOS sayfasının açılmasıyla da oyunun Ap Store'da çıkış tarihi netleşti. App Store'da belirtilene göre oyun 8 Ekim'de çıkacal. Ancak resmi bir duyuru yapılmadı. Resmi onay gelene kadar oyunun ertelenme ihtimali bulunmaktadır.

        PUBG: NEW STATE ALFA TESTİ TARİHLERİ

        Alfa Testi Başvuru Süresi: 9 Ağustos (07:00) - 23 Ağustos (05:59)
        Seçilen Alfa Testi Katılımcılarının Duyurusu: 26 Ağustos (05:00)
        Ön İndirme Dönemi: 26 Ağustos (05:00) - 27 Ağustos (08:00)
        Alfa Testi: 27 Ağustos (08:00) - 29 Ağustos (14:00)

        İKİNCİ PUBG: NEW STATE ALFA TESTİ BÖLGELERİ

        Asya: Güney Kore, Japonya, Hong Kong ÖYB, Makao ÖYB, Çin Taipei, Tayland, Filipinler, Kamboçya, Endonezya, Singapur, Malezya, Sri Lanka, Myanmar, Maldivler, Laos, Nepal

        Orta Doğu: Lübnan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Yemen, Umman Ürdün, Irak, Katar, Kuveyt
        Diğer: Türkiye, Mısır

        PUBG: NEW STATE GEREKSİNİMLERİ NELER?

        Google Play Store'da yazana göre oyun Android 6.0 ya da daha üstünü gerektiriyor. Ayrıca en az 2.5GB'lık RAM ve yaklaşık 10 GB depolama alanı şart. iOS içinse en az iPhone 7 gerekmektedir.
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        Haberler Teknoloji PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG New State sistem gereksinimleri neler? Ücretli mi yoksa ücretsiz mi indirilecek?
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