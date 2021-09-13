PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG New State sistem gereksinimleri neler? Ücretli mi yoksa ücretsiz mi indirilecek?

Bunun yanı sıra bu sayılar, büyük PUBG Mobile tutkunlarının olduğu Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerdeki verileri içermiyor. Şimdiye kadar 650 bin'den fazla oyuncu ikinci Alfa testi için başvuruda bulundu.

Geliştirici ekip PUBG: New State'in 2051 yılında geçeceğini söyledi. Buna göre oyunda yeni teknoloji silahlar ve yeni araçların bulunacak.

PUBG: New State' de yepyeni bir harita oyuncuları bekliyor. Oyunda eşsiz grafikler olacak. Üst düzey oyun performansıyla oyuncularına benzersiz bir deneyim sunacak.

Oyun temel olarak aynı mantıkta ilerleyecek. 100 farklı oyuncu bir haritada bir araya gelerek savaşacak. Oyunun 2051 yılında geçeceği düşünülürse yeni teknolojik silahlar, araçlar ve kostümlerin olacağını söyleyebiliriz. İkinci Alfa testi için ön kayıt yapabileceğiniz oyunun çıkış tarihi ise henüz net olarak listelenmedi.

Birkaç senedir Google Play aracılığı ile Android için ön siparişe açık olan PUBG: New State, iOS cihazlar için de ön siparişe açıldı. iOS sayfasının açılmasıyla da oyunun Ap Store'da çıkış tarihi netleşti. App Store'da belirtilene göre oyun 8 Ekim'de çıkacal. Ancak resmi bir duyuru yapılmadı. Resmi onay gelene kadar oyunun ertelenme ihtimali bulunmaktadır.