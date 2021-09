5G teknolojisinde yerli ve milli kararlılık! Bakan Karaismailoğlu: Emin adımlarla ilerliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Turkcell'in Avrupa Veri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile davetlilerin katıldığı törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, ulaşım ve iletişim sektörlerinin sosyal ve ekonomik hayatın merkezinde yer aldığını, bilişim, iletişim ve haberleşme alanlarına da hep yerli ve milli yaklaşımları ön plana aldıklarını belirterek, yaşadığımız çağa adını veren bilgi ve veri, ona sahip olan kişi, kurum ve ülkelerin gücüne güç kattığını ifade etti. 5G'nin bu teknolojilerin en başında geldiğini belirterek Karaismailoğlu, şunları söyledi:



"Bu bağlamda, 5G'nin ileri teknolojilerin ve veri güvenliğinin kilit noktası olması nedeniyle, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yakından takip ettiği ve üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüğü bir konu. Dünyada ve Avrupa'da birçok ülke, 5G denemelerini yaptıktan sonra ticari 5G hizmetini devreye almak üzere çalışmalarını yürütüyor. Önümüzdeki 4 yılda 5G'yi kullanan kullanıcı sayısının 1 milyar olması bekleniyor. Ülkemizde 4.5G hizmeti 2016 yılında başlamış ve büyük bir hızla hem altyapı tüm ülkede yaygınlaşmış hem de aboneler ivedilikle bu hizmetten yararlanmaya başlamıştır. Halihazırda toplam 83,6 milyon olan mobil abone sayımız 78,5 milyonu 4.5G abonesidir. Aradan geçen 5 yılda toplam mobil abonelerin yüzde 93'ünün 4.5G'ye geçmesi büyük bir başarı olup, gelecekteki 5G gibi teknolojilerin ülkemizde hızla yaygınlaşabileceğinin de göstergesidir. Bu bakımdan, 5G teknolojileri için planlamalarımızı, yerli ve milli imkanlarımızı önceliklendirerek yapıyoruz. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi kapsamında; 5G baz istasyonu, 5G çekirdek şebeke, 5G operasyonel ve yönetimsel yazılımlar gibi 5G teknolojisine özel, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriyoruz. Projenin ilk fazı, bu yılın Mart sonu itibarıyla tamamlandı, Ar-Ge süreçleri bitirildi, ürünlerin prototipleri hazırlandı. Hatırlayacağınız gibi bu süreçte geliştirilen ürünlerin prototipleri, 23 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen '5G Yerli Ürünler Lansmanı' ile kamuoyuna tanıtmıştık. Şunu net olarak söyleyebilirim; 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz."







'İNTERNET KULLANIMI SABİTTE YÜZDE 39, MOBİLDE YÜZDE 31 ARTIŞ GÖSTERDİ'

Tüm dünyayı her anlamda zorlayan Covid-19 sürecinin, artan talebi karşılaması açısından bilişim ve iletişim yatırımlarına ivme kazandırmasının son derece önemli olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Ülkemizin elektronik haberleşme sektörü, 2021'in ilk yarısında yüzde 8,8 oranında büyüyerek büyük bir başarıya imza attı. İletişim ve haberleşme konusunda kat ettiğimiz aşama ve geldiğimiz noktaya ilişkin kısa bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2003-2021 yılları arasında ülke genelinde yaptığımız ulaşım ve haberleşme yatırımları içinde, 92 milyar liranın üzerindeki büyük miktar, haberleşme sektörünün gelişimi açısından önemli olmuştur. Fiber hat uzunluğumuzu 88 bin kilometreden 445 bin kilometreye, sabit geniş bant abone sayımızı 17,4 milyona çıkardık. Sabit altyapılarda fiber abone sayımız 2010'da 154 bin iken bugün 4,3 milyona yükseldi. Mobil abone sayımız 2010'da 28 milyon iken bugün 84,6milyonu aştı. Geniş bantta abone sayısı, 85,7 milyona ulaştı. Makineler arası iletişim abone sayımız 2001'de 1 milyon 56 bin iken bugün 7 milyondur. Bütün bu olumlu gelişmeler yaşanırken, 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 8,6 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,3 kuruşa geriledi. İnternet kullanım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda sabitte yüzde 39 ve mobilde yüzde 31 oranında artış gösterdi" diye konuştu.



'FİBER İNTERNETTE ABONE SAYISI 4,2 MİLYONU AŞTI'

Karaismailoğlu, genel rakamların yanı sıra 2021 yılı ile ilgili verileri de paylaşarak "Ülkemizde 2020 yılının birinci çeyreğinde 3,4 milyon olan fiber internette abone sayımız, 2021 birinci çeyreği itibarıyla 4,2 milyonu aşmıştır. Yıllık artış oranımız, yüzde 25'tir. İnternet kullanımı 2020 birinci çeyrekte 7,3 milyon TByte seviyesindeyken, bu değer 2021'in aynı döneminde yaklaşık 11,8 milyon TByte olarak gerçekleşti. Yıllık artış oranımız, yüzde 62'dir. 2020 yılının birinci çeyreğinde mobilde 7,6 GB olan abone başına aylık internet trafiği, 2021 yılının aynı döneminde yaklaşık 9,8 GB'e ve sabitte de 138,6 GB'den 197,2 GB seviyelerine yükseldi. İşletmeciler tarafından ekonomik ve coğrafi zorluklar nedeniyle altyapı götürülemeyen, nüfusu 500'ün altında olan kırsal kesimdeki yerleşim yerlerine mobil ses ve geniş bant internet hizmetlerinin götürülmesine yönelik haberleşme altyapılarının kurulumu ve işletimi olmak üzere çeşitli projeler, bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiştir. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek ve bu başarılara yenilerini eklemek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Türkiye'nin bilgi toplumuna geçişinde önemli bir kriter olan e-Devlet Kapısı hizmetlerinde de ciddi rakamlara ulaştıklarını ifade eden Karaismailoğlu "2021 yılı Eylül ayı itibarıyla 56 milyon 300 bin kayıtlı vatandaşımıza, 816 kuruma ait 5 bin 949 hizmet sunulmaktadır. E-Devlet Kapısı'nda 2021 yılında ilk 8 ayda toplam 5,5 milyar işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızı, iş yerlerimizin elektronik haberleşme hizmetlerine, katma değerli hizmetlere, e-devlete, tüm kamu kurumlarının diğer hizmetlerine ulaştırmak ve veri merkezlerinin altyapı ihtiyaçları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



'TÜRKİYE PANDEMİ SÜRECİNE RAĞMEN YENİDEN BÜYÜME TRENDİNE GİRDİ'

Pandeminin, ülkelerin bilişim ve iletişim sektörüne yatırımlarını artırmasına yol açtığının altına çizen Karaismailoğlu, "Dünyanın dijitalleşmeye geçiş süreci ciddi oranda hızlanmıştır. Kendilerini bu sürece hazırlayan, altyapılarını geliştiren ve gerekli adımları atan ülkeler karlı çıkıyor. Türkiye'miz de zorlu pandemi sürecine rağmen yeniden büyüme trendine girdi. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme gösteren ülkemiz, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 gibi büyük bir büyüme oranı yakaladı. Bu büyüme eğiliminde, bilişim ve iletişim sektöründeki kamu-özel sektörümüzün iş birliğinin katkıları büyük" dedi.







'TÜRKİYE'NİN VERİ'Sİ TÜRKİYE'DE KALMALI'

Karaismailoğlu, siber güvenliği milli güvenlik kapsamında değerlendirdiklerini belirterek, "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Belgesi'nde de belirttiğimiz üzere siber güvenliği, milli güvenlik kapsamında değerlendiriyoruz. Çünkü veri ve veri gizliliğinin korunması meselesi artık uluslararası zeminde büyük önem taşıyan bir konu durumuna gelmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla verinin taşıdığı önemin farkındayız. Türkiye'nin veri'si Türkiye'de kalmalı' görüşünden yola çıkarak kurumlarımızın yatırımlarını bu yaklaşımla yapması son derece önemlidir. Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için 'yerli veri merkezi' yatırımları olmazsa olmazdır" ifadelerini kullandı.



Bilgi ve iletişim sektöründe, her türlü doğal afet ile fiziki ve siber saldırılara karşı verinin saklanması ve yedeklenmesinin hayati önem taşıdığını belirten Karaismailoğlu "Bu anlamda Turkcell'in bugün açılışını yaptığımız Avrupa Veri Merkezi de güçlü ve yedekli bir teknoloji yatırımıdır. Veri merkezinin yerlilik oranının yüzde 75'lerde olması kıymetli bir gelişmedir. 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı şekilde tasarlanan ve inşa edilen veri merkezimiz, Ankara, İzmir ve Gebze veri merkezlerinin bilgi yedekliği ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Bilgi ve iletişim sektöründeki bu baş döndürücü gelişmeler, insanlarımızın çok daha hızlı, rahat ve kesintisiz iletişim kurmasına hizmet ettiği unutulmamalıdır. Bu hizmet, doğal afetlerde çok daha önem kazanıyor. Hatırlayacağınız üzere çok kısa süre önce yaşadığımız sel, yangın felaketlerinde, bölgede artan mobil haberleşme trafiğini karşılamak amacıyla hızla harekete geçtik. İhtiyaç olan ilave mobil haberleşme altyapılarını çok kısa bir sürede hizmete aldık" diye konuştu.

