PUBG New State ne zaman çıkacak, ücretli mi, nasıl indirilir? 2021 PUBG New State sistem gereksinimleri neler?

PUBG Mobile yeni sürümüyle milyonlarca oyuncunun merakını cezbetti. Son zamanlarda PPUBG New State ne zaman çıkacak, ücretli mi, nasıl indirilir? 2021 PUBG New State sistem gereksinimleri neler? soruları oyunseverlerin sıklıkla araştırdığı konular arasına girdi. Bilindiği üzere PUBG Mobile dünya genelinde en popüler mobil oyun olarak biliniyor. PUBG'nin yeni sürümü New State kısa bir süre sonra oyuncuların beğenisine sunulacak. Hazırlıklar tamamlandı ve Pubg New State'nin çıkış tarihi netleşti. İşte detaylar...