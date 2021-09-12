PUBG New State ne zaman çıkacak, ücretli mi, nasıl indirilir? 2021 PUBG New State sistem gereksinimleri neler?

PUBG Mobile yeni sürümüyle milyonlarca oyuncunun merakını cezbetti. Son zamanlarda PPUBG New State ne zaman çıkacak, ücretli mi, nasıl indirilir? 2021 PUBG New State sistem gereksinimleri neler? soruları oyunseverlerin sıklıkla araştırdığı konular arasına girdi. Bilindiği üzere PUBG Mobile dünya genelinde en popüler mobil oyun olarak biliniyor. PUBG'nin yeni sürümü New State kısa bir süre sonra oyuncuların beğenisine sunulacak. Hazırlıklar tamamlandı ve Pubg New State'nin çıkış tarihi netleşti. İşte detaylar...
PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK, ÜCRETLİ Mİ, NASIL İNDİRİLİR?
Battlegrounds'un yaratıcıları Krafton, Inc., ikinci Alfa testini denemek isteyen oyuncular için, PUBG: New State ön kayıtlarının iOS ve Android platformları üzerinden başladığını açıkladı. Geliştirici ekip eşsiz grafiklere sahip olacak PUBG: New State'in tamamen ücretsiz olacağını belirtti.
Geçtiğimiz Haziran'da Amerika'da organize edilen PUBG New State ilk alfa testi 17 milyon ön kayıta ulaşmayı başarmıştı. KRAFTON PUBG New State ön kayıt sayılarının sadece Android'de 17 milyon gibi şaşırtıcı bir dönüm noktasına ulaştığını açıklamıştı.
Bunun yanı sıra bu sayılar, büyük PUBG Mobile tutkunlarının olduğu Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerdeki verileri içermiyor. Şimdiye kadar 650 bin'den fazla oyuncu ikinci Alfa testi için başvuruda bulundu.
Geliştirici ekip PUBG: New State'in 2051 yılında geçeceğini söyledi. Buna göre oyunda yeni teknoloji silahlar ve yeni araçların bulunacak.
PUBG: New State' de yepyeni bir harita oyuncuları bekliyor. Oyunda eşsiz grafikler olacak. Üst düzey oyun performansıyla oyuncularına benzersiz bir deneyim sunacak.
Oyun temel olarak aynı mantıkta ilerleyecek. 100 farklı oyuncu bir haritada bir araya gelerek savaşacak. Oyunun 2051 yılında geçeceği düşünülürse yeni teknolojik silahlar, araçlar ve kostümlerin olacağını söyleyebiliriz. İkinci Alfa testi için ön kayıt yapabileceğiniz oyunun çıkış tarihi ise henüz net olarak listelenmedi.
Birkaç senedir Google Play aracılığı ile Android için ön siparişe açık olan PUBG: New State, iOS cihazlar için de ön siparişe açıldı. iOS sayfasının açılmasıyla da oyunun Ap Store'da çıkış tarihi netleşti. App Store'da belirtilene göre oyun 8 Ekim'de çıkacal. Ancak resmi bir duyuru yapılmadı. Resmi onay gelene kadar oyunun ertelenme ihtimali bulunmaktadır.
PUBG: NEW STATE ALFA TESTİ TARİHLERİ
Alfa Testi Başvuru Süresi: 9 Ağustos (07:00) - 23 Ağustos (05:59)
Seçilen Alfa Testi Katılımcılarının Duyurusu: 26 Ağustos (05:00)
Ön İndirme Dönemi: 26 Ağustos (05:00) - 27 Ağustos (08:00)
Alfa Testi: 27 Ağustos (08:00) - 29 Ağustos (14:00)