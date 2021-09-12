PUBG New State ne zaman çıkacak, ücretli mi, nasıl indirilir? 2021 PUBG New State sistem gereksinimleri neler?

PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK, ÜCRETLİ Mİ, NASIL İNDİRİLİR?

Battlegrounds'un yaratıcıları Krafton, Inc., ikinci Alfa testini denemek isteyen oyuncular için, PUBG: New State ön kayıtlarının iOS ve Android platformları üzerinden başladığını açıkladı. Geliştirici ekip eşsiz grafiklere sahip olacak PUBG: New State'in tamamen ücretsiz olacağını belirtti.

Geçtiğimiz Haziran'da Amerika'da organize edilen PUBG New State ilk alfa testi 17 milyon ön kayıta ulaşmayı başarmıştı. KRAFTON PUBG New State ön kayıt sayılarının sadece Android'de 17 milyon gibi şaşırtıcı bir dönüm noktasına ulaştığını açıklamıştı.

Bunun yanı sıra bu sayılar, büyük PUBG Mobile tutkunlarının olduğu Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerdeki verileri içermiyor. Şimdiye kadar 650 bin'den fazla oyuncu ikinci Alfa testi için başvuruda bulundu.

Geliştirici ekip PUBG: New State'in 2051 yılında geçeceğini söyledi. Buna göre oyunda yeni teknoloji silahlar ve yeni araçların bulunacak.

PUBG: New State' de yepyeni bir harita oyuncuları bekliyor. Oyunda eşsiz grafikler olacak. Üst düzey oyun performansıyla oyuncularına benzersiz bir deneyim sunacak.