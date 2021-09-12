iPhone 13 serisinin türkiye fiyatları ne kadar? iPhone 13 serisi ne zaman çıkacak? İşte özellikleri…

iPhone 13 Pro Max'in geçen yılki modele kıyasla yüzde 20'ye kadar daha büyük bir pil özelliği bulunuyor.

iPhone 13 Pro Max geçen yılki modele göre yüzde 18-20 daha büyük bir pile sahip olacak. Hem iPhone 13 hem de iPhone 13 Pro'nun aynı pil bileşenini kullanması ve kapasitede yaklaşık yüzde 10 civarında bir artış olması bekleniyor. 120Hz yenileme hızının varlığı nedeniyle Pro varyantlarının biraz daha kötü performans gösterebileceği öngörülüyor.

iPhone 13 serisi görüntü kalitesi

En az yüzde 15 daha fazla ışık kapasitesiyle iPhone 13 serisinin tamamı daha büyük kamera sensörlerini entegre edebilirken, ultra geniş sensör en büyük değişikliği görebilir ve yüzde 40'a kadar daha fazla ışık alabilir.

Edinilen bilgilere göre iPhone 13'ün "Warp" olarak bilinen elektronik görüntü sabitleme (EIS) sistemini kullanan bir portre sinematik video özelliği ile gelebilir. Bu, kullanıcıların video kaydederken arka planı bulanıklaştırmasına olanak tanır. OIS kamera sistemi daha az agresif ve daha "pürüzsüz" bir çalışma moduna geçmiş olacak.

Gece modu özelliğinin, yıldızların sahnede olduğunu algılayacak ve dahili olarak buna göre kendini ayarlayacak şekilde yükseltilmesi bekleniyor. Bu, yapıları analiz eden, gece çekimlerinde gölgeleri yeniden keskinleştiren ve ayarlayan yeni bir algoritma aracılığıyla yapılıyor.