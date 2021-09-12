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    • Teknoloji
    • 12.09.2021 13:55
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    • 12.09.2021 13:55
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    iPhone 13 serisinin türkiye fiyatları ne kadar? iPhone 13 serisi ne zaman çıkacak? İşte özellikleri…

    Teknoloji severler gündemde yoğun bir şekilde iPhone 13 serisinin türkiye fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Apple yeni akıllı telefon modelini tanıtacak ve yakından takip edenler özelliklerinin neler olduğunu, Türkiye’de ne kadar fiyatla satışa sunulacağını merak ediyor. Peki iPhone 13 serisi ne zaman çıkacak? İşte görünüm ve Teknik özelliklerinin yanı sıra ülkemizde satışa çıkacağı fiyatlara dair bilgiler…

    takvim.com.tr
    iPhone 13 serisinin türkiye fiyatları ne kadar?

    iPhone 13 serisinin türkiye fiyatları ne kadar? iPhone 13 serisi ne zaman çıkacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Teknojik gelişmeleri yakından takip edenler yeni modelin ne kadara satılacağını, özelliklerini ve tanıtımın hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Apple iPhone 13 serisini 14 Eylül tarihinde duyuracak. İşte hakkındaki bilgiler…

    IPHONE 13 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

    Serideki ürünlerin genel ağırlığı ve kalınlığının artması bekleniyor ve bu değişiklik özellikle iPhone 13 Pro Max modelinde fark edilecek.

    iPhone 13 Serisi, AirPods (3. Nesil) Temel Özellikler:
    iPhone 13 serisi pil gücü

    iPhone 13 Pro Max'in geçen yılki modele kıyasla yüzde 20'ye kadar daha büyük bir pil özelliği bulunuyor.

    iPhone 13 Pro Max geçen yılki modele göre yüzde 18-20 daha büyük bir pile sahip olacak. Hem iPhone 13 hem de iPhone 13 Pro'nun aynı pil bileşenini kullanması ve kapasitede yaklaşık yüzde 10 civarında bir artış olması bekleniyor. 120Hz yenileme hızının varlığı nedeniyle Pro varyantlarının biraz daha kötü performans gösterebileceği öngörülüyor.

    iPhone 13 serisi görüntü kalitesi

    En az yüzde 15 daha fazla ışık kapasitesiyle iPhone 13 serisinin tamamı daha büyük kamera sensörlerini entegre edebilirken, ultra geniş sensör en büyük değişikliği görebilir ve yüzde 40'a kadar daha fazla ışık alabilir.

    Edinilen bilgilere göre iPhone 13'ün "Warp" olarak bilinen elektronik görüntü sabitleme (EIS) sistemini kullanan bir portre sinematik video özelliği ile gelebilir. Bu, kullanıcıların video kaydederken arka planı bulanıklaştırmasına olanak tanır. OIS kamera sistemi daha az agresif ve daha "pürüzsüz" bir çalışma moduna geçmiş olacak.

    Gece modu özelliğinin, yıldızların sahnede olduğunu algılayacak ve dahili olarak buna göre kendini ayarlayacak şekilde yükseltilmesi bekleniyor. Bu, yapıları analiz eden, gece çekimlerinde gölgeleri yeniden keskinleştiren ve ayarlayan yeni bir algoritma aracılığıyla yapılıyor.

        IPHONE 13 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

        iPhone 13, 2021 yılının son aylarında (Eylül, Ekim) ayında satışa çıkarılması bekleniyor. Telefonların da fiyatları da daha önce ortaya çıkmıştı.

        iPhone 13 ailesi için yapılan yeni sızıntılar arasında fiyat bilgisi de var. iPhone 13 mini için, 64 GB depolama alanı için 850 dolar, 128 GB depolama alanı için 927 dolar ve 256 GB depolama alını için 1.051 dolar. iPhone 13 4 GB RAM için, 64 GB depolama alanı için 973 dolar, 128 GB depolama alanı için 1.051 dolar ve 256 GB depolama alını için 1.174 dolar.

        iPhone 13 Pro 6 GB RAM için, 128 GB depolama alanı için 1.313 dolar, 512 GB depolama alanı için 1.622 dolar ve 1 TB depolama alını için 2.055 dolar. iPhone 13 Pro Max için 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı için 1.437 dolar, 512 GB depolama alanı için 1.746 dolar ve 1 TB depolama alını için 2.179 dolar.
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