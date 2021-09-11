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    • Teknoloji
    • 11.09.2021 16:58
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    • 11.09.2021 16:58
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    Hemen kontrol edin attığınız her mesaj ayrı ayrı risk! WhatsApp'ta bunu yapan eyvah yandım diyecek

    WhatsApp ile ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Dünyada 2 milyar insanın aktif olarak kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili ProPublica tarafından herkesin merak edeceği bir iddia ortaya atıldı. ProPublica tarafından yayınlanan son rapordaki bilgilere göre, WhatsApp'taki kullanıcılar arasındaki mesajların Facebook tarafından okunduğu söylendi. Bilindiği üzere uygulamada açılan her bir sohbet alanının üst tarafında "Mesajlar ve aramalar uçtan uça şifrelidir" ibaresi yer alıyor. Ayrıca şirketin yasaklı içerikleri toplamak için çok büyük bir oranda meta veri topladığı da iddialar arasında yer aldı.

    WhatsApp’ta büyük şok! Hiç de sanıldığı gibi değilmiş

    Hemen kontrol edin attığınız her mesaj ayrı ayrı risk! WhatsApp'ta bunu yapan eyvah yandım diyecek. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp ile ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. ProPublica'ya göre, kullanıcılar tarafından WhatsApp üzerinden atılan mesajları Facebook kolaylıkla görüntüleyebiliyor. Aynı sitede yer alan bilgilere göre, şirket çalışanlarının işaretlenen mesajları görebildiği iddia ediliyor. Kaynakta şirkete alınan "İçerik Denetleme Görevlisi" bölümündeki çalışanlar için bir gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı ve moderatörlerin uygunsuz olarak işaretlenen içeriğe erişebildikleri ifade edildi.

    MESAJLARINIZ TEHLİKEDE

    Aktif olarak kullandılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili ProPublica tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

    ProPublica tarafından yayınlanan son rapordaki bilgilere göre, WhatsApp'ta yer alan kullanıcı mesajlarının Facebook tarafından okunduğu iddia edildi.

    WhatsApp'ta sarı bir yazıyla açılan her bir sohbet alanının üst tarafındaki kutucukta "Mesajlar ve aramalar uçtan uça şifrelidir.

        WhatsApp da dahil olmak üzere bu sohbetin dışında bulunan hiç kimse mesaj ve aramalarınızı dinleyemez. Daha fazla bilgi edinmek için dokunun" açıklaması var.

        Ayrıca şirketin yasaklı içerikleri toplamak için çok büyük bir oranda meta veri topladığı da iddialar arasında öne çıktı.

        İDDİALARA YANIT

        Facebook'tan yapılan açıklamada, "WhatsApp'ı, aldığımız kullanıcı raporlarına dayalı olarak da dahil olmak üzere istenmeyen postaları önlemek, tehditleri ve kötüye kullanımı araştırmak için araçlar sağlayarak topladığımız veri miktarını sınırlandıracak şekilde tasarlıyoruz. Bu çalışma, güvenlik uzmanları adına muazzam bir çaba gerektiriyor." ifadelerine yer verildi.

            İşte WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan uçtan uça mesaj şifrelemesiyle ilgili açıklama:

            "WhatsApp Messenger kullanarak başka bir kişiyle sohbet ettiğinizde, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği kullanılır. Uçtan uca şifreleme özelliği, gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlar.

            Böylece WhatsApp dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamaz veya dinleyemez. Bunun nedeni, uçtan uca şifreleme özelliğinin mesajlarınızı bir kilitle güvence altına alması ve kilidi açıp mesajları okuyabilmek için gereken özel anahtarın yalnızca mesajlarınızın alıcısında ve sizde bulunmasıdır.

            Üstelik tüm bunlar otomatik olarak gerçekleşir: Mesajlarınızı güvence altına almak için herhangi bir ayarı etkinleştirmenize gerek yoktur."
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            Haberler Teknoloji Hemen kontrol edin attığınız her mesaj ayrı ayrı risk! WhatsApp'ta bunu yapan eyvah yandım diyecek
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