Hemen kontrol edin attığınız her mesaj ayrı ayrı risk! WhatsApp'ta bunu yapan eyvah yandım diyecek. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp ile ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. ProPublica'ya göre, kullanıcılar tarafından WhatsApp üzerinden atılan mesajları Facebook kolaylıkla görüntüleyebiliyor. Aynı sitede yer alan bilgilere göre, şirket çalışanlarının işaretlenen mesajları görebildiği iddia ediliyor. Kaynakta şirkete alınan "İçerik Denetleme Görevlisi" bölümündeki çalışanlar için bir gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı ve moderatörlerin uygunsuz olarak işaretlenen içeriğe erişebildikleri ifade edildi.

MESAJLARINIZ TEHLİKEDE

Aktif olarak kullandılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili ProPublica tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.