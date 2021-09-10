Yeni iphone (13) ne zaman çıkacak? iPhone 13, iPhone 13 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Her insanın merak ve heyecanla beklediği iPhone 13 hakkında vatandaşlar çoğunlukla araştırma yapıyor. Sosyal medyada da sık sık gündeme gelen iPhone 13 modeli eylül ayında yapılacak etkinlikle tanıtılacak. Peki, yeni iphone (13) ne zaman çıkacak? IPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler!
IPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?
ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayı içerisinde düzenleyeceği bir etkinlikte iPhone 13 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
Şimdiye kadar tanıtım etkinliğiyle ilgili birçok söylenti vardı. Ancak Apple, resmi açıklama ile iddialara noktayı koydu.
Apple, merakla beklenen yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazların ve yazılımların 14 Eylül Salı günü TSİ 20.00'de tanıtılacağını duyurdu.
İddialara göre Apple, 17 Eylül'den itibaren ön siparişleri almaya başlayacak ve iPhone telefonlar, 24 Eylül tarihinde satışa çıkacak.
iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtacak Apple, iPhone 12 serisine göre daha güçlü donanımlara yer verecek.
iPHONE 13 FİYATLARI
Tayvanlı araştırma firması Trendforce'un en son raporuna göre Apple, iPhone 13 serisi akıllı telefonlarının fiyatlarını, mevcut iPhone 12 modellerinin seviyesinde tutmayı planlıyor.
Eğer analistlerin tahmini doğruysa, iPhone 13 modellerinin satış fiyatları şu şekilde olacak:
iPhone 13 Mini 64 GB = 699 dolar
iPhone 13 Mini 128 GB = 749 dolar
iPhone 13 Mini 256 GB = 849 dolar
iPhone 13 64 GB = 799 dolar