Yeni iphone (13) ne zaman çıkacak? iPhone 13, iPhone 13 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

IPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayı içerisinde düzenleyeceği bir etkinlikte iPhone 13 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadar tanıtım etkinliğiyle ilgili birçok söylenti vardı. Ancak Apple, resmi açıklama ile iddialara noktayı koydu.

Apple, merakla beklenen yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazların ve yazılımların 14 Eylül Salı günü TSİ 20.00'de tanıtılacağını duyurdu.

İddialara göre Apple, 17 Eylül'den itibaren ön siparişleri almaya başlayacak ve iPhone telefonlar, 24 Eylül tarihinde satışa çıkacak.

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtacak Apple, iPhone 12 serisine göre daha güçlü donanımlara yer verecek.