Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 10.09.2021 13:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 13:43
    ABONE OL

    İrshad, Azerbaycan'da online alışverişin adı oldu

    İnternet ortamında hizmet veren firmaların rakiplerine nazaran bir adım öne çıktığını belirten İrshad (İrşad) yetkilileri, yalnızca dijital dünyada yer almanın yeterli olmadığını; rakiplere karşı öne geçmenin en önemli göstergelerinden birinin hizmet kalitesi olduğunu ve İrshad olarak sektörde en kaliteli hizmeti verdikleri iddiasını yinelediler.

    İrshad, Azerbaycan’da online alışverişin adı oldu

    Her geçen gün ile birlikte ivme kazanmaya devam eden bilgi ve iletişim teknolojisindeki çeşitli gelişmelerin, interneti günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası yaptı. İrshad yetkilileri, önceleri yalnızca haberleşme maksadı ile kullanılan internetin bu gün yaşamın vazgeçilmezleri arasına girdiğini söyledi. Dijital âlemdeki tüm bu gelişmelerin markalar ve sektörler arasındaki rekabeti internet ortamına taşıdığını ifade eden İrshad yetkilileri, İrshad firmasının da bu gelişmelere uyum sağlayarak dijital dünyada yerini aldığını belirttiler.

    Giderek yaygınlaşan elektronik ticaretin geleneksel hizmet kalitesinin yanı sıra elektronik hizmet kalitesinin önemini de artırdığını belirten yetkililer, sektörün öncü firması olan İrshad'ın, Azerbaycan şehirlerinin yaklaşık yarısını bulan şubeleşme oranları ve 1000'in üzerindeki çalışanı ile hem geleneksel hem de elektronik hizmet alanlarında kalite standartlarını yakaladıklarını ifade ettiler.

    Müşterilerine bir tık uzaklıkta bulunduklarını ve elektronik üzerine binlerce birbirinden farklı ürünü müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirten İrshad yetkilileri, kaliteli hizmeti ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlar ile Azerbaycan halkının beğenisine sunmaya devam edeceklerinin garantisini de vermekteler.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da yine yeni yeniden İETT rezaleti!
    Haberler Teknoloji İrshad, Azerbaycan'da online alışverişin adı oldu
        SON DAKİKA