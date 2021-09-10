İrshad, Azerbaycan’da online alışverişin adı oldu

Her geçen gün ile birlikte ivme kazanmaya devam eden bilgi ve iletişim teknolojisindeki çeşitli gelişmelerin, interneti günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası yaptı. İrshad yetkilileri, önceleri yalnızca haberleşme maksadı ile kullanılan internetin bu gün yaşamın vazgeçilmezleri arasına girdiğini söyledi. Dijital âlemdeki tüm bu gelişmelerin markalar ve sektörler arasındaki rekabeti internet ortamına taşıdığını ifade eden İrshad yetkilileri, İrshad firmasının da bu gelişmelere uyum sağlayarak dijital dünyada yerini aldığını belirttiler.

Giderek yaygınlaşan elektronik ticaretin geleneksel hizmet kalitesinin yanı sıra elektronik hizmet kalitesinin önemini de artırdığını belirten yetkililer, sektörün öncü firması olan İrshad'ın, Azerbaycan şehirlerinin yaklaşık yarısını bulan şubeleşme oranları ve 1000'in üzerindeki çalışanı ile hem geleneksel hem de elektronik hizmet alanlarında kalite standartlarını yakaladıklarını ifade ettiler.

Müşterilerine bir tık uzaklıkta bulunduklarını ve elektronik üzerine binlerce birbirinden farklı ürünü müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirten İrshad yetkilileri, kaliteli hizmeti ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlar ile Azerbaycan halkının beğenisine sunmaya devam edeceklerinin garantisini de vermekteler.