Instagram kullananlara dikkat! İşletme hesaplarına "dolandırıcılık" uyarısı

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Instagram işletme hesaplarında yaşanan mağduriyetler ve siber dolandırıcılık konularına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Instagram'ın, bireysel kullanıcılara olduğu kadar profesyonel kullanıcılara da farklı imkanlar sunduğunu aktaran Ergün, bu imkanların başında ise Instagram işletme hesabının geldiğini kaydetti.
Kullanıcıların işletme-ticari hesaplarını platforma taşıyarak hesaplar açtığını ve satışını yaptığı ürünleri tüketicilerle buluşturduğunu bildiren Ergün, "Son dönemde ise dolandırıcılar Instagram işletme hesaplarını hacklemekte ve Derneğimize de bu minvalde çok sayıda mail ve telefon gelmektedir. Bireysel Instagram kullanıcıları dolandırıcılık faaliyetine maruz kaldıkları durumlarda dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirenler Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan 'bilişim sistemine girme' ve 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçundan sorumlu olmakta ve yargılamaları yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.