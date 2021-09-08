WhatsApp hiç de sanıldığı gibi değilmiş! Mesajlarınızın hepsi tehlikede! Duyanın başından aşağı kaynar sular dökülecek

İşte WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan uçtan uça mesaj şifrelemesiyle ilgili açıklama:

"WhatsApp Messenger kullanarak başka bir kişiyle sohbet ettiğinizde, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği kullanılır. Uçtan uca şifreleme özelliği, gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlar. Böylece WhatsApp dahil olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamaz veya dinleyemez. Bunun nedeni, uçtan uca şifreleme özelliğinin mesajlarınızı bir kilitle güvence altına alması ve kilidi açıp mesajları okuyabilmek için gereken özel anahtarın yalnızca mesajlarınızın alıcısında ve sizde bulunmasıdır. Üstelik tüm bunlar otomatik olarak gerçekleşir: Mesajlarınızı güvence altına almak için herhangi bir ayarı etkinleştirmenize gerek yoktur."