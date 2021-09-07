Whatsapp'ta milyonların beklediği müthiş özellik geldi! Artık istediğiniz kişiye karşı kapatıp açabileceksiniz! Kullanıcıları can evinden vurdu!

Peş peşe açıklama yapıldı. Kullanıcıları can evinden vurdu. Whatsapp kullananlar bir ilki yaşadı. Whatsapp, kullanıcılarının son görülmelerini şahsa karşı kapatıp açmasına izin vermiyordu. Son görülmesini kapatan kullanıcılar bunu gerçekleştirirken, bu özelliği aktif duruma getiren kullanıcılar başka bireylerin son görülmesini göremiyordu. Kullanıcıların bu özelliği kişiye özel olarak getirilmesi tarafında ısrarlı talepleri sonucunda netice buldu. Whatsapp, şahsa özel olarak son görülmelerin açılıp kapatılabileceğini açıkladı. Whatsapp'ın yeni özelliğinin iOS üzerinden alınan ekran görüntüsü de ortaya çıktı.
IOS GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Whatsapp'ın yeni özelliği, kullanıcılara son görülme özelliğinin hangi kişilere kapalı, hangi kişilere açık olacağına karar verme fırsatı sunacak. ŞA an için ilk olarak İOS'a geleceği tahmin edilen özelliğin, kısa süre içerisinde tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor. Whatsapp'ın yeni özelliğinin iOS üzerinden alınan ekran görüntüsü de ortaya çıktı. Burada yer alan bilgilere göre, kullanıcıların rehberdeki istediği kişiyi özel olarak seçerek son görülme saatini görmemesini sağlayabiliyor.
PROFİL FOTOĞRAFI VE OKNUDU BİLGİSİ DE AYARLANACAK
WABetaInfo'nun tarafından yapılan habere göre bu özellik sadece son görülmede geçerli olmayacak. Kullanıcılar, profil fotoğrafı ve okundu bilgisi gibi belli başlı gizlilik ayarlarını da yine aynı şekilde istediği şekilde ayarlayabilecek. Bu özellik sayesinde isteyen kişi, bazı kullanıcılara karşı son görülme, profil fotoğrafı, okundu bilgisi gibi özellikleri kapatırken, bazı kullanıcılar için de açabilecek.