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    • Teknoloji
    • 07.09.2021 13:28
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    • 07.09.2021 13:28
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    Kullanıcıları can evinden vurdu! Whatsapp'ta milyonların beklediği müthiş özellik geldi! Artık istediğiniz kişiye karşı kapatıp açabileceksiniz!

    Peş peşe açıklama yapıldı. Kullanıcıları can evinden vurdu. Whatsapp kullananlar bir ilki yaşadı. Whatsapp, kullanıcılarının son görülmelerini şahsa karşı kapatıp açmasına izin vermiyordu. Son görülmesini kapatan kullanıcılar bunu gerçekleştirirken, bu özelliği aktif duruma getiren kullanıcılar başka bireylerin son görülmesini göremiyordu. Kullanıcıların bu özelliği kişiye özel olarak getirilmesi tarafında ısrarlı talepleri sonucunda netice buldu. Whatsapp, şahsa özel olarak son görülmelerin açılıp kapatılabileceğini açıkladı. Whatsapp'ın yeni özelliğinin iOS üzerinden alınan ekran görüntüsü de ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Whatsapp’ta çok beklenen özellik geldi! Artık kapatabilirsiniz

    Peş peşe açıklama yapıldı. Kullanıcıları can evinden vurdu. Whatsapp kullananlar bir ilki yaşadı. Whatsapp, uygulamasına getirdiği yeni özellikler ile kullanıcılarına daha iyi bir tecrübe sunmak amacıyla her geride bıraktığımız gün karşımıza değişik bir haber ile çıkıyor. Kullanıcıların çok beklediği son görülme özelliği amacıyla de müjdeli haber verildi.

    IOS GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

    Whatsapp'ın yeni özelliği, kullanıcılara son görülme özelliğinin hangi kişilere kapalı, hangi kişilere açık olacağına karar verme fırsatı sunacak. ŞA an için ilk olarak İOS'a geleceği tahmin edilen özelliğin, kısa süre içerisinde tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor. Whatsapp'ın yeni özelliğinin iOS üzerinden alınan ekran görüntüsü de ortaya çıktı. Burada yer alan bilgilere göre, kullanıcıların rehberdeki istediği kişiyi özel olarak seçerek son görülme saatini görmemesini sağlayabiliyor.


    PROFİL FOTOĞRAFI VE OKNUDU BİLGİSİ DE AYARLANACAK

    WABetaInfo'nun tarafından yapılan habere göre bu özellik sadece son görülmede geçerli olmayacak. Kullanıcılar, profil fotoğrafı ve okundu bilgisi gibi belli başlı gizlilik ayarlarını da yine aynı şekilde istediği şekilde ayarlayabilecek. Bu özellik sayesinde isteyen kişi, bazı kullanıcılara karşı son görülme, profil fotoğrafı, okundu bilgisi gibi özellikleri kapatırken, bazı kullanıcılar için de açabilecek.

        WHATSAPP DUYURDU: İOS'TAN ANDROİD'E TAŞIMA ÖZELLİĞİ GELDİ

        Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği IOS'tan Android'e konuşma geçmişinin taşınabileceğini duyurdu. Sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsayan özellikle birlikte telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği belirtildi. Resmi internet sitesinde duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği aktarıldı. Sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsayan özellikle birlikte milyonlarca kullanıcı, mesajlarını IOS cihazlardan Android cihazlara kolaylıkla taşıyabilecek.

        Whatsapp'ın duyurusu şu şekilde:

        "WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur.

        Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

        WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliğini kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz. Mesajlarınız WhatsApp'a gönderilmeden gerçekleşen bu taşıma işlemi sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsar. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecektir.

        Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır.

        Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"
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        Haberler Teknoloji Kullanıcıları can evinden vurdu! Whatsapp'ta milyonların beklediği müthiş özellik geldi! Artık istediğiniz kişiye karşı kapatıp açabileceksiniz!
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