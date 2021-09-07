Kullanıcıları can evinden vurdu! Whatsapp'ta milyonların beklediği müthiş özellik geldi! Artık istediğiniz kişiye karşı kapatıp açabileceksiniz!

Peş peşe açıklama yapıldı. Kullanıcıları can evinden vurdu. Whatsapp kullananlar bir ilki yaşadı. Whatsapp, uygulamasına getirdiği yeni özellikler ile kullanıcılarına daha iyi bir tecrübe sunmak amacıyla her geride bıraktığımız gün karşımıza değişik bir haber ile çıkıyor. Kullanıcıların çok beklediği son görülme özelliği amacıyla de müjdeli haber verildi.
IOS GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Whatsapp'ın yeni özelliği, kullanıcılara son görülme özelliğinin hangi kişilere kapalı, hangi kişilere açık olacağına karar verme fırsatı sunacak. ŞA an için ilk olarak İOS'a geleceği tahmin edilen özelliğin, kısa süre içerisinde tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor. Whatsapp'ın yeni özelliğinin iOS üzerinden alınan ekran görüntüsü de ortaya çıktı. Burada yer alan bilgilere göre, kullanıcıların rehberdeki istediği kişiyi özel olarak seçerek son görülme saatini görmemesini sağlayabiliyor.
PROFİL FOTOĞRAFI VE OKNUDU BİLGİSİ DE AYARLANACAK
WABetaInfo'nun tarafından yapılan habere göre bu özellik sadece son görülmede geçerli olmayacak. Kullanıcılar, profil fotoğrafı ve okundu bilgisi gibi belli başlı gizlilik ayarlarını da yine aynı şekilde istediği şekilde ayarlayabilecek. Bu özellik sayesinde isteyen kişi, bazı kullanıcılara karşı son görülme, profil fotoğrafı, okundu bilgisi gibi özellikleri kapatırken, bazı kullanıcılar için de açabilecek.