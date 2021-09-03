Salih Avcıoğlu: Pandemide zirve yapan mobil oyun sektörüne büyük yatırım

SAG Games kurucu ortağı Salih Avcıoğlu; "Her ne kadar normalleşme sürecine dönmeyi istesekte, Kovid-19 artık hayatımızın bir parçası olduğunu uzun vadede ancak atlatabileceğiz. Bu nedenle pandemi etkisi ile getirilen kısıtlamalar, evde geçirilen vakit dijital dünyaya çok daha farklı bir ivme kazandırdı. Mobil oyunlara ciddi bir yönelim olması bir yandan da bu meslekler için merak uyanmasını sağladı. Genç arkadaşların sektör ile ilgili eğitimlere kolay bir şekilde ulaşabilmesi ve gelişen dijital dünya da kendilerine yer bulabilecekleri alanların keşfedilmesine neden oldu. Bu nedenle çok ciddi bir talep olduğunu söylemek mümkün. İlerleyen dönemlerde bu sektörde çok daha fazla başarılı isimler duyacağıma inanıyorum. Bunun için yakın zamanda Türkiye genelinde çok güzel bir proje başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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