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    • Teknoloji
    • 02.09.2021 19:35
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    • 02.09.2021 19:35
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    WhatsApp'ta yüzleri güldüren özellik! 90 güne kadar çıkıyor ardı sıra işaretlediğiniz her ileti

    Kullanıcı deneyimini artırmak için çeşitli dönemlerde güncelleme yapan WhatsApp yine dikkat çekecek bir özelliği devreye almaya hazırlanıyor. Android ve iOS platformları için çalışan mesajlaşma uygulamasında yer alan "Süreli Mesajlar" kısmında değişikliğe gidiyor. WhatsApp'ın Android beta 2.21.17.16 sürümünde Süreli Mesajlar bölümüne 24 saat ve 90 günlük seçenekler eklediği görülüyor. Söz konusu özelliğin ne zaman aktif edileceği ise akıllarda bir soru işareti olarak kaldı.

    WhatsApp’tan süreli mesajlarla ilgili yeni özellik!

    WhatsApp'ta yüzleri güldüren özellik! Sıra sıra gelecek işaretlediğiniz her mesaj doksan gün sonra... WhatsApp'ta kullanıcılar birbirlerine süreli mesaj gönderebiliyor. Bir süredir yeni bir özelliğin üzerinde çalışan WhatsApp süreli mesajlar kullanan kişileri ilgilendiren geliştirme yapacak. Mesajlaşma uygulaması artık süreli mesajlar özelliğini kullanan kişilere ait mesajların 90 gün sonra otomatik olarak silinmesine de izin verecek güncellemeyi Android beta 2.21.17.16 sürümünde test ediyor.

    90 GÜNE ÇIKIYOR

    Çeşitli dönemlerde güncellemelerini kullanıcılarına sunan WhatsApp yine dikkat çekecek bir özelliği devreye almaya hazırlanıyor.

    Android ve iOS platformları için çalışan mesajlaşma uygulamasında yer alan "Süreli Mesajlar" kısmında değişikliğe gidiyor.

    WhatsApp'ın Android beta 2.21.17.16 sürümünde Süreli Mesajlar bölümüne 24 saat ve 90 günlük seçenekler eklediği görülüyor. Söz konusu özelliğin ne zaman aktif edileceği ise akıllarda bir soru işareti olarak kaldı.

        SÜRELİ MESAJLAR HAKKINDA

        Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bireysel sohbette ya da grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kaybolur. Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki tüm mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez.

        Bireysel sohbetlerde, her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Grup sohbetlerinde, tüm grup katılımcıları süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Ancak grup yöneticileri grup ayarlarını, süreli mesajları yalnızca grup yöneticilerinin etkinleştirmesine veya devre dışı bırakmasına izin verecek şekilde değiştirebilirler.

        Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp'ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

            Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.

            Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.
            Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dahil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.
            Not: Süreli mesajları yalnızca güvendiğiniz kişilerle kullanın. Çünkü örneğin, mesajlaştığınız kişi:

            Bir süreli mesajı kaybolmadan önce iletebilir veya ekran görüntüsünü alarak kaydedebilir.
            Süreli mesaj kaybolmadan önce süreli mesajın içeriğini kopyalayıp kaydedebilir.
            Süreli mesaj kaybolmadan önce kamera ya da başka bir cihaz kullanarak süreli mesajın fotoğrafını çekebilir.
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            Haberler Teknoloji WhatsApp'ta yüzleri güldüren özellik! 90 güne kadar çıkıyor ardı sıra işaretlediğiniz her ileti
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