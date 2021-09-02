WhatsApp'ta yüzleri güldüren özellik! 90 güne kadar çıkıyor ardı sıra işaretlediğiniz her ileti

SÜRELİ MESAJLAR HAKKINDA

Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bireysel sohbette ya da grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kaybolur. Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki tüm mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez.