WhatsApp'ta yüzleri güldüren özellik! 90 güne kadar çıkıyor ardı sıra işaretlediğiniz her ileti

WhatsApp'ta yüzleri güldüren özellik! Sıra sıra gelecek işaretlediğiniz her mesaj doksan gün sonra... WhatsApp'ta kullanıcılar birbirlerine süreli mesaj gönderebiliyor. Bir süredir yeni bir özelliğin üzerinde çalışan WhatsApp süreli mesajlar kullanan kişileri ilgilendiren geliştirme yapacak. Mesajlaşma uygulaması artık süreli mesajlar özelliğini kullanan kişilere ait mesajların 90 gün sonra otomatik olarak silinmesine de izin verecek güncellemeyi Android beta 2.21.17.16 sürümünde test ediyor.
90 GÜNE ÇIKIYOR
Çeşitli dönemlerde güncellemelerini kullanıcılarına sunan WhatsApp yine dikkat çekecek bir özelliği devreye almaya hazırlanıyor.
Android ve iOS platformları için çalışan mesajlaşma uygulamasında yer alan "Süreli Mesajlar" kısmında değişikliğe gidiyor.
WhatsApp'ın Android beta 2.21.17.16 sürümünde Süreli Mesajlar bölümüne 24 saat ve 90 günlük seçenekler eklediği görülüyor. Söz konusu özelliğin ne zaman aktif edileceği ise akıllarda bir soru işareti olarak kaldı.