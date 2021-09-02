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    • Teknoloji
    • 02.09.2021 23:13
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    • 02.09.2021 23:18
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    Instagram akış yenilenemedi sorunu nedir? Instagram üzgünüz bir sorun oluştu ne zaman düzelecek? Story hikaye atamama...

    Sosyal medya platformu Instagram'da kullanıcılar akış yenilenemedi sorunuyla karşı karşıya kaldığını bildirdi. Sorunun ne zaman düzeleceği ise merak konusu oldu. Peki, Instagram akış yenilenemedi sorunu nedir? Instagram üzgünüz bir sorun oluştu ne zaman düzelecek? Story hikaye atamama sorunu nedir? İşte merak edilenler...

    Instagram akış yenilenemedi sorunu nedir?

    Instagram'da yaşanan akış yenilenemedi sorunu kullanıcılar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sorunun kaynağı merak ediliyor. Peki, Instagram akış yenilenemedi sorunu nedir? Instagram üzgünüz bir sorun oluştu ne zaman düzelecek? Story hikaye atamama sorunu nedir? İşte detaylar...

    INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU NEDİR?

    Instagram'da akış yenileme problemi öğlen saatlerinde de meydana gelmişti. Sorunun kaynağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

    İşte sorunun kaynağı;

    AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU

    Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Akış yenilenemedi" bildirimi, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

    AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

    Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

        INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Instagram'a giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

        ÖZELLİKLERİ

        Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

        TBT ÖZELLİĞİ

        Instagram geliştiricileri genellikle perşembe günü yapılan TBT paylaşımlarını farklı bir özellik haline getirdi. Özelleştirilen bu özellik sayesinde geçmişte paylaşılan fotoğraflar, yeni bir gönderi olarak paylaşılabilecek.

            INSTAGRAM HAKKINDA

            Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.
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