Instagram'da yaşanan akış yenilenemedi sorunu kullanıcılar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sorunun kaynağı merak ediliyor. Peki, Instagram akış yenilenemedi sorunu nedir? Instagram üzgünüz bir sorun oluştu ne zaman düzelecek? Story hikaye atamama sorunu nedir? İşte detaylar...

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU NEDİR?

Instagram'da akış yenileme problemi öğlen saatlerinde de meydana gelmişti. Sorunun kaynağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İşte sorunun kaynağı;