Instagram'da yaşanan akış yenilenemedi sorunu kullanıcılar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan sorunun kaynağı merak ediliyor. Peki, Instagram akış yenilenemedi sorunu nedir? Instagram üzgünüz bir sorun oluştu ne zaman düzelecek? Story hikaye atamama sorunu nedir? İşte detaylar...
INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU NEDİR?
Instagram'da akış yenileme problemi öğlen saatlerinde de meydana gelmişti. Sorunun kaynağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
İşte sorunun kaynağı;
AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU
Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Akış yenilenemedi" bildirimi, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.