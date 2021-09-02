FİFA 22 ne zaman çıkacak? PES 22 mobile ne zaman çıkacak? İşte efootball 2022 sistem gereksinimleri...

FIFA'nın 2020/21 sezonunun sona ermesinin ardından gözler FİFA 22'nin çıkış tarihine çevrildi. Bilindiği üzere dünyasının en popüler futbol oyunları arasında bulunan FIFA serisi Electronic Arts tarafından geliştirildi. Oyun severler bu yıl piyasaya çıkması beklenen mobil oyun PES 22'nin çıkış tarihi ve fiyatını merak ediyor. eFootball adıyla piyasaya sürülecek futbol oyunları serisinin merakla beklenen son oyunu PES 22 için FİFA 22 ne zaman çıkacak? PES 22 mobile ne zaman çıkacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte detaylı bilgiler...
FİFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?
EA Sports, FİFA 22'nin 1 Ekim tarihinde çıkacağını ve PC fiyatının 419 TL olduğu açıkladı.
Firma geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla oyunun kapak yıldızının Kylian Mbappe olacağını duyurdu. Ultimate Sürüm sahipleri de oyuna 27 Eylül 2021 tarihinde sahip olacak.
PES 22 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
FIFA 22 oyununun platformlara göre fiyatı aşağıdaki gibidir;
PC (Steam)
Standart Sürüm – 419,99 TL
Ultimate Sürüm – 559,99 TL
PS4 & PS5
Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)
Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)
Xbox
Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)
Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)