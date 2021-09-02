FİFA 22 ne zaman çıkacak? PES 22 mobile ne zaman çıkacak? İşte efootball 2022 sistem gereksinimleri...

FIFA'nın 2020/21 sezonunun sona ermesinin ardından gözler FİFA 22'nin çıkış tarihine çevrildi. Bilindiği üzere dünyasının en popüler futbol oyunları arasında bulunan FIFA serisi Electronic Arts tarafından geliştirildi. Oyun severler bu yıl piyasaya çıkması beklenen mobil oyun PES 22'nin çıkış tarihi ve fiyatını merak ediyor. eFootball adıyla piyasaya sürülecek futbol oyunları serisinin merakla beklenen son oyunu PES 22 için FİFA 22 ne zaman çıkacak? PES 22 mobile ne zaman çıkacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte detaylı bilgiler...