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    • Teknoloji
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    • 02.09.2021 09:12
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    FİFA 22 ne zaman çıkacak? PES 22 mobile ne zaman çıkacak? İşte efootball 2022 sistem gereksinimleri...

    Dünya genelinde en çok oynanan futbol oyunlarından FIFA'nın yeni sürümü FİFA 22'nin fiyatı ve çıkış tarihi merak ediliyor. EA Sports FİFA'nın merakla beklenen yeni sürümünü milyonlara duyurdu. EA Sports tarafından yapılan açıklamada yoğun olarak araştırılan FİFA 22 ne zaman çıkacak? PES 22 mobile ne zaman çıkacak? efootball 2022 sistem gereksinimleri nasıl? sorulara yanıt verildi. İşte FİFA 22'nin ülkemizdeki fiyatı ve çıkış tarihi...

    takvim.com.tr
    FİFA 22 ne zaman çıkacak? PES 22 mobile ne zaman çıkacak? İşte efootball 2022 sistem gereksinimleri...

    FIFA'nın 2020/21 sezonunun sona ermesinin ardından gözler FİFA 22'nin çıkış tarihine çevrildi. Bilindiği üzere dünyasının en popüler futbol oyunları arasında bulunan FIFA serisi Electronic Arts tarafından geliştirildi. Oyun severler bu yıl piyasaya çıkması beklenen mobil oyun PES 22'nin çıkış tarihi ve fiyatını merak ediyor. eFootball adıyla piyasaya sürülecek futbol oyunları serisinin merakla beklenen son oyunu PES 22 için FİFA 22 ne zaman çıkacak? PES 22 mobile ne zaman çıkacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte detaylı bilgiler...

    FİFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EA Sports, FİFA 22'nin 1 Ekim tarihinde çıkacağını ve PC fiyatının 419 TL olduğu açıkladı.

    Firma geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla oyunun kapak yıldızının Kylian Mbappe olacağını duyurdu. Ultimate Sürüm sahipleri de oyuna 27 Eylül 2021 tarihinde sahip olacak.

    PES 22 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    FIFA 22 oyununun platformlara göre fiyatı aşağıdaki gibidir;

    PC (Steam)
    Standart Sürüm – 419,99 TL
    Ultimate Sürüm – 559,99 TL

    PS4 & PS5
    Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)
    Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

    Xbox
    Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)
    Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)

        PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Tavsiye Edilen;

        İşletim Sistemi (OS) Windows 10 - 64bit
        İşlemci (CPU) Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
        Bellek (RAM) 8 GB
        Ekran Kartı (GPU) NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
        VRAM 4 GB
        DirectX 11.0
        Boş Depolama Alanı 40 GB
        Çözünürlük 1920 x 1080

        Minimum;

        İşletim Sistemi (OS) Windows 8.1/10 - 64bit
        İşlemci (CPU) Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
        Bellek (RAM) 8 GB
        Ekran Kartı (GPU) NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
        VRAM 2 GB
        DirectX 11.0
        Boş Depolama Alanı 40 GB
        Çözünürlük 1280 x 720
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        Haberler Teknoloji FİFA 22 ne zaman çıkacak? PES 22 mobile ne zaman çıkacak? İşte efootball 2022 sistem gereksinimleri...
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