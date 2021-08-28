Ve belli oldu! FIFA Online 4 ne zaman çıkacak? FIFA Online 4 çıkış tarihi!

FIFA ONLINE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz bir şekilde yayınlanan FIFA Online 4, Türkiye çıkış tarihi duyuruldu. Oyun, ilk olarak 2018 yılında görülmüştü. Ancak çıkış yaptığı dönemde, oldukça sınırlı bölgede yayınlanan oyun, yakında Türkiye'de çıkış yapacak.

Erken Erişim Günleri ile bugün itibari ile denenmeye başlayan FIFA Online 4, 2 Eylül tarihinde Türkiye'de erişime açılacak. Erken erişimden faydalanan oyuncular, Dereceli Maçlar, Lig Maçları, Teknik Direktörlük Modu ve Özel Maç modlarına erişim sağlayabiliyor.