Ve belli oldu! FIFA Online 4 ne zaman çıkacak? FIFA Online 4 çıkış tarihi!

FIFA Online 4 ne zaman çıkacak? FIFA Online 4 çıkış tarihi müjdesi geldi. Electronic Arts tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz bir şekilde yayınlanan, dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan FIFA Online 4 sınırlı bir bölgede oynanıyordu. Merakla beklenen oyunun Türkiye'de ne zaman çıkacağı da açıklandı. İşte; FIFA Online 4 ne zaman çıkacak sorusunu cevabı!
FIFA ONLINE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Electronic Arts tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz bir şekilde yayınlanan FIFA Online 4, Türkiye çıkış tarihi duyuruldu. Oyun, ilk olarak 2018 yılında görülmüştü. Ancak çıkış yaptığı dönemde, oldukça sınırlı bölgede yayınlanan oyun, yakında Türkiye'de çıkış yapacak.
Erken Erişim Günleri ile bugün itibari ile denenmeye başlayan FIFA Online 4, 2 Eylül tarihinde Türkiye'de erişime açılacak. Erken erişimden faydalanan oyuncular, Dereceli Maçlar, Lig Maçları, Teknik Direktörlük Modu ve Özel Maç modlarına erişim sağlayabiliyor.
FIFA Online 4, oyun severlerin kendi takımlarını oluşturabileceği, yeni oyuncular geliştirebileceği ve bu oyuncuları transfer pazarına sunabildiği birçok özelliğe sahip. Oyun, 1 Eylül'e kadar erken erişim olarak erişilebilecek. Erken erişim döneminin sonunda herhangi bir problem yaşanmazsa, 2 Eylül'de herkes tarafından erişilebilecek.
FIFA Online 4, 2 Eylül Perşembe günü Türkiye'de erişime açılacak. Oyun, Türkiye Süper Ligi ile birlikte 30'dan fazla ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, 17 binden fazla oyuncuyu ve 600'den fazla takımı lisanslı olarak içeriyor.