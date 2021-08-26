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    • Teknoloji
    • 26.08.2021 21:54
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    • 26.08.2021 21:54
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    iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

    iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı merak edilen konulardan birisi oldu. Teknoloji meraklıları iPhone 13 modelinin ne zaman çıkacağını ve ülkemizde fiyatının ne kadar olacağını merak ediyor. Ses getirmesi beklenen iPhone 13 serisinin üzerinde çalışmalar devam ederken, satış tarihleriyle ilgili yeni bilgiler sızdı. Peki; iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

    iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Yepyeni özellikleriyle satış rekorları kırması beklenen Apple'ın yeni modeli iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Apple'ın küresel çip krizinin yol açtığı çip üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle iPhone 13 serisinde artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

    İPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Apple, artan çip üretim maliyetlerini dengelemek için yaklaşmakta olan iPhone 13 serisi akıllı telefonlarının fiyatlarını artırmayı planlıyor.

    Büyük çip tedarikçisi TSMC, DigiTimes'a göre, Apple da dahil olmak üzere birçok müşteriyi etkileyen çip üretim maliyetlerini Ocak 2022'den itibaren %20 artırmayı planlıyor. Şirket, ortaklarını fiyat artışı konusunda bilgilendirdi ve söz konusu ayarlamaların, Aralık 2021'de tamamlanması planlanan siparişlerde de yapılacağı belirtildi.

    Kaynaklar, Apple'ın çip fiyatlarındaki artışların akıllı telefon kârlılığı üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla, artan maliyetleri dengelemek için iPhone 13'ün fiyatlarını artırmayı düşündüğünü söylüyor. Apple'ın iPhone 13 ve Apple Watch Series 7'yi 14 Eylül tarihinde çevrimiçi olarak tanıtacağını da belirtelim.

    İPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?

    iPhone 13 modellerinin tanıtılmasına az bir süre kaldı. Eğer Apple herhangi bir değişiklik yapmazsa, büyük ihtimalle eylül ayında yeni iPhone'lar resmen duyurulacak. Ancak iddialar son dakikaya kadar devam ediyor. Şimdi ilginç bir iddia ileri sürüldü. Raporlananlara göre Apple üretim hedeflerini yükseltti. iPhone 12 satışa çıktığı yılın sonuna kadar 75 milyon adet üretilmişti. Apple yüksek talep beklediği iPhone 13'te yıl sonu üretim hedefini 90 milyon adete yükseltti. Şirket yüzde 20'lik bu arz artışını sağlayabilmek için yeni üreticilerle anlaştı.

    Cihaza ilişkin bir özellik kesinleşti. Yeni iPhone 13'te LiDAR sensörü kullanılacak. Ancak LiDAR sensörü yeni iPhone 13 ailesinin hepsinde kullanılmayacak.

        İddialara göre sensör iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde tercih edilecek. Apple daha önce 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarında LiDAR sensörü kullanmıştı.

        Bu teknoloji kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı sağlıyor.

        Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 Pro serisinde yeni bir kamera kullanılacak.

        DuanRui de en yeni kukla modele ilişkin görüntüleri paylaştı.

        Standart boyutlu iPhone 13 üzerinde yeni çapraz çift kamera düzeni ve biraz daha büyük çentik dikkat çekiyor.

        Şimdiye kadar birçok özelliği sızan yeni iPhone ailesine ilişkin bir diğer iddia ise tanıtım ve satış tarihi üzerine.

        Bilindiği gibi Apple, iPhone'ları eylül ayında tanıtıyor.

        Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.

        Dan Ives'in iddiasına göre yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak.

        17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone telefonlar satışa çıkacak.

        Son olarak şirkete yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı.

        Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.

        Apple'ın A15 model işlemcisini ve 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefonlara 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacak.

        IPHONE 13 FİYAT LİSTESİ

        iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

        iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar

        iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar

        iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar

        iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

        iPhone 13 64 GB = 800 dolar

        iPhone 13 128 GB = 850 dolar

        iPhone 13 256 GB = 950 dolar
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