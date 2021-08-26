iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Yepyeni özellikleriyle satış rekorları kırması beklenen Apple'ın yeni modeli iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Apple'ın küresel çip krizinin yol açtığı çip üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle iPhone 13 serisinde artış yaşanacağı tahmin ediliyor.
İPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, artan çip üretim maliyetlerini dengelemek için yaklaşmakta olan iPhone 13 serisi akıllı telefonlarının fiyatlarını artırmayı planlıyor.
Büyük çip tedarikçisi TSMC, DigiTimes'a göre, Apple da dahil olmak üzere birçok müşteriyi etkileyen çip üretim maliyetlerini Ocak 2022'den itibaren %20 artırmayı planlıyor. Şirket, ortaklarını fiyat artışı konusunda bilgilendirdi ve söz konusu ayarlamaların, Aralık 2021'de tamamlanması planlanan siparişlerde de yapılacağı belirtildi.
Kaynaklar, Apple'ın çip fiyatlarındaki artışların akıllı telefon kârlılığı üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla, artan maliyetleri dengelemek için iPhone 13'ün fiyatlarını artırmayı düşündüğünü söylüyor. Apple'ın iPhone 13 ve Apple Watch Series 7'yi 14 Eylül tarihinde çevrimiçi olarak tanıtacağını da belirtelim.
İPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?
iPhone 13 modellerinin tanıtılmasına az bir süre kaldı. Eğer Apple herhangi bir değişiklik yapmazsa, büyük ihtimalle eylül ayında yeni iPhone'lar resmen duyurulacak. Ancak iddialar son dakikaya kadar devam ediyor. Şimdi ilginç bir iddia ileri sürüldü. Raporlananlara göre Apple üretim hedeflerini yükseltti. iPhone 12 satışa çıktığı yılın sonuna kadar 75 milyon adet üretilmişti. Apple yüksek talep beklediği iPhone 13'te yıl sonu üretim hedefini 90 milyon adete yükseltti. Şirket yüzde 20'lik bu arz artışını sağlayabilmek için yeni üreticilerle anlaştı.
Cihaza ilişkin bir özellik kesinleşti. Yeni iPhone 13'te LiDAR sensörü kullanılacak. Ancak LiDAR sensörü yeni iPhone 13 ailesinin hepsinde kullanılmayacak.