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    Tesla robot işine giriyor

    ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, robot üretmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, insansı robotun ismi Tesla Bot olacak.

    Tesla robot işine giriyor

    ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, robot üretmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, insansı robotun ismi Tesla Bot olacak. Musk, robotun insanların yapmaktan hoşlanmadığı tehlikeli, tekrarlayan veya 'sıkıcı' işlerde kullanılacağını belirtti. Tesla'nın AI Day etkinliğinde açıklamalarda bulunan Musk, Tesla Bot'un bir anahtarla arabalara cıvata takmaktan veya mağazalardan yiyecek almaya kadar farklı işleri halledebileceğini söyledi. Tesla Bot'un önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor.

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    Haberler Teknoloji Tesla robot işine giriyor
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