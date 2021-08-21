Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 21.08.2021 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2021 12:59
    ABONE OL

    PUBG: New State kayıtları başladı! PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır? Ne zaman çıkacak?

    PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır? PUBG: New State kayıtlarının başlamasının yanı sıra oyunun çıkış tarihi de duyuruldu. Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan PUBG yeni versiyonuyla göz dolduracak. İlk alfa testinin ardından toplam 28 bölgede ikinci bir teste ev sahipliği yapacak oyun için heyecan dorukta. Peki; PUBG: New State kayıt nasıl yapılır? PUBG: New State ön kayıt ekranı haberimizde!

    takvim.com.tr
    PUBG: New State kayıtları başladı! PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır?

    PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır? PUBG: New State kayıt yaptırmak isteyenler için heyecanlı dönem başladı. Google Play ve iOS üzerinden yapılacak kayıtlara yoğun ilgi gösteriliyor. Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen mobil oyunlarından birisi olan PUBG'nin yeni versiyonu PUBG: New State gelecek bir dönemde geçecek.

    PUBG: NEW STATE ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?

    Google Play üzerinden Android için ön siparişe açık olan PUBG: New State, iOS cihazlar için de ön siparişe açıldı. iOS sayfasının açılmasıyla da oyunun Ap Store'da bir çıkış tarihi ortaya çıktı. App Store'da yazana göre oyun 8 Ekim'de çıkışını yapacak. Ancak bunun net tarih olmadığını belirtelim.

    Haziran ayında ABD'ye özel düzenlenen ilk Alfa testinin başarısının ardından KRAFTON, geçtiğimiz günlerde Asya, Orta Doğu, Türkiye ve Mısır genelindeki toplam 28 bölgede iOS ve Android kullanıcıları için 27-29 Ağustos tarihleri arasında ikinci bir Alfa testine ev sahipliği yapacağını açıkladı.

        PUBG: NEW STATE Alfa testi tarihleri

        Alfa Testi Başvuru Süresi: 9 Ağustos (07:00) - 23 Ağustos (05:59)

        Seçilen Alfa Testi Katılımcılarının Duyurusu: 26 Ağustos (05:00)

        Ön İndirme Dönemi: 26 Ağustos (05:00) - 27 Ağustos (08:00)

        Alfa Testi: 27 Ağustos (08:00) - 29 Ağustos (14:00)

        İkinci PUBG: NEW STATE alfa testi bölgeleri:

        Asya: Güney Kore, Japonya, Hong Kong ÖYB, Makao ÖYB, Çin Taipei, Tayland, Filipinler, Kamboçya, Endonezya, Singapur, Malezya, Sri Lanka, Myanmar, Maldivler, Laos, Nepal

        Orta Doğu: Lübnan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Yemen, Umman Ürdün, Irak, Katar, Kuveyt

        Diğer: Türkiye, Mısır
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mehmetçik’ten Kabil’de çocuklara yardım eli
        Haberler Teknoloji PUBG: New State kayıtları başladı! PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır? Ne zaman çıkacak?
            SON DAKİKA