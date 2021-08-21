PUBG: New State kayıtları başladı! PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır? Ne zaman çıkacak?

PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır? PUBG: New State kayıt yaptırmak isteyenler için heyecanlı dönem başladı. Google Play ve iOS üzerinden yapılacak kayıtlara yoğun ilgi gösteriliyor. Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen mobil oyunlarından birisi olan PUBG'nin yeni versiyonu PUBG: New State gelecek bir dönemde geçecek.
PUBG: NEW STATE ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?
Google Play üzerinden Android için ön siparişe açık olan PUBG: New State, iOS cihazlar için de ön siparişe açıldı. iOS sayfasının açılmasıyla da oyunun Ap Store'da bir çıkış tarihi ortaya çıktı. App Store'da yazana göre oyun 8 Ekim'de çıkışını yapacak. Ancak bunun net tarih olmadığını belirtelim.
Haziran ayında ABD'ye özel düzenlenen ilk Alfa testinin başarısının ardından KRAFTON, geçtiğimiz günlerde Asya, Orta Doğu, Türkiye ve Mısır genelindeki toplam 28 bölgede iOS ve Android kullanıcıları için 27-29 Ağustos tarihleri arasında ikinci bir Alfa testine ev sahipliği yapacağını açıkladı.