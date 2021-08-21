PUBG: New State kayıtları başladı! PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır? Ne zaman çıkacak?

PUBG: NEW STATE ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?

Google Play üzerinden Android için ön siparişe açık olan PUBG: New State, iOS cihazlar için de ön siparişe açıldı. iOS sayfasının açılmasıyla da oyunun Ap Store'da bir çıkış tarihi ortaya çıktı. App Store'da yazana göre oyun 8 Ekim'de çıkışını yapacak. Ancak bunun net tarih olmadığını belirtelim.