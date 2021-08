PUBG: New State kayıtları başladı! PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır? Ne zaman çıkacak?

PUBG: New State ön kayıt nasıl yapılır? PUBG: New State kayıt yaptırmak isteyenler için heyecanlı dönem başladı. Google Play ve iOS üzerinden yapılacak kayıtlara yoğun ilgi gösteriliyor. Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen mobil oyunlarından birisi olan PUBG'nin yeni versiyonu PUBG: New State gelecek bir dönemde geçecek.