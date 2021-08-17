ABD'li milyarder Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'den NASA'ya dava: Kanunsuz ve kural dışı

Blue Origin, davayı "NASA'nın İnsan İniş Sistemi'nin (HLS) ihale sürecinde karşılaşılan kusurların giderilmesi amacıyla" açtıklarını duyurdu.
Üzerinde gizlilik kararı bulunan dava dilekçesinde, NASA'nın, Ay'a iniş aracı tekliflerini "kanunsuz ve kural dışı" biçimde değerlendirdiği iddia ediliyor.
NASA'NIN 12 EKİM'E KADAR YANIT VERMESİ GEREKİYOR
Astronotları Ay'a taşıyacak olan İnsan İniş Sistemi, 2024'te ABD'yi Apollo'nun ardından ikinci kez Ay'a götürmeyi hedefleyen NASA'nın Artemis programının önemli parçalarından birini oluşturuyor.