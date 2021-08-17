ABD'li milyarder Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'den NASA'ya dava: Kanunsuz ve kural dışı

NASA'NIN 12 EKİM'E KADAR YANIT VERMESİ GEREKİYOR

Astronotları Ay'a taşıyacak olan İnsan İniş Sistemi, 2024'te ABD'yi Apollo'nun ardından ikinci kez Ay'a götürmeyi hedefleyen NASA'nın Artemis programının önemli parçalarından birini oluşturuyor.