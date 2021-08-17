Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 17.08.2021 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 10:48
    ABONE OL

    ABD'li milyarder Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'den NASA'ya dava: Kanunsuz ve kural dışı

    ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Artemis programı kapsamında Space X'le imzaladığı 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla NASA'ya federal mahkemede dava açtı.

    AA
    Bezos’tan NASA’ya dava!

    Blue Origin, davayı "NASA'nın İnsan İniş Sistemi'nin (HLS) ihale sürecinde karşılaşılan kusurların giderilmesi amacıyla" açtıklarını duyurdu.

    Üzerinde gizlilik kararı bulunan dava dilekçesinde, NASA'nın, Ay'a iniş aracı tekliflerini "kanunsuz ve kural dışı" biçimde değerlendirdiği iddia ediliyor.

    NASA'NIN 12 EKİM'E KADAR YANIT VERMESİ GEREKİYOR
    Astronotları Ay'a taşıyacak olan İnsan İniş Sistemi, 2024'te ABD'yi Apollo'nun ardından ikinci kez Ay'a götürmeyi hedefleyen NASA'nın Artemis programının önemli parçalarından birini oluşturuyor.

        Artemis'in ihale sürecinde, iniş aracı için 2 şirketle anlaşması beklenen NASA, ihaleyi yalnızca Space X'e vermişti. Bunun üzerine ihaleye katılan Blue Origin ve Dynetics, ABD Sayıştayı'na başvurmuştu.

        Sayıştay ise NASA'nın ihaleleri istediği sayıda şirkete verme hakkının bulunduğunu açıklamıştı.

        NASA'nın, dava dilekçesine 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun Afgan mülteciler yalanına Erdoğan’ndan sert cevap
        Haberler Teknoloji ABD'li milyarder Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'den NASA'ya dava: Kanunsuz ve kural dışı
            SON DAKİKA