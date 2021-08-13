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    • Teknoloji
    • 13.08.2021 17:36
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    • 13.08.2021 17:38
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    Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek? Android 12 alacak telefonlar hangileri?

    Milyonlarca telefon kullanıcı teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtını merakla araştırır oldu. Google, I/O 2021 etkinliğinde tanıtılan Android 12 yoğun ilgi gördü ve hangi model kullanıcılarının bu güncellemeden faydalanabileceği merak konusu oldu. Peki Android 12 alacak telefonlar hangileri? Tarih verildi mi?

    takvim.com.tr
    Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek?

    Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek? Android 12 alacak telefonlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Google, Android 12 Beta 4 sürümünü yayımladı, performans iyileştirmeleri yapıldı, yeniliklerin yer alacağı Android 12 güncellemesini alacak Samsung marka telefonların hangileri olacağı merak edildi. İşte tüm bilgiler...

    ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

    Henüz tarih verilmedi, telefon kullanıcıları tarafından Eylül başında yayınlanması bekleniyor.

    ANDROİD 12 ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

    Samsung Galaxy S21
    Samsung Galaxy S21+
    Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S20
    Samsung Galaxy S20+
    Samsung Galaxy S20 Ultra
    Samsung Galaxy S20 FE
    Samsung Galaxy S10
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S10 Lite
    Samsung Galaxy S10e

    Samsung Galaxy Note 20
    Samsung Galaxy Note 20 Ultra
    Samsung Galaxy Note 10
    Samsung Galaxy Note 10 Lite
    Samsung Galaxy Note 10+
    Samsung Galaxy Z Fold2
    Samsung Galaxy Z Flip
    Samsung Galaxy Fold

    Samsung Galaxy A71
    Samsung Galaxy A51
    Samsung Galaxy A90 5G
    Samsung Galaxy A11
    Samsung Galaxy A21
    Samsung Galaxy A21s
    Samsung Galaxy A31
    Samsung Galaxy A32 5G

        Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy A02
        Samsung Galaxy A01
        Samsung Galaxy A12
        Samsung Galaxy M01
        Samsung Galaxy M21
        Samsung Galaxy M21s
        Samsung Galaxy M31
        Samsung Galaxy M02s
        Samsung Galaxy M02
        Samsung Galaxy M12
        Samsung Galaxy M31s
        Samsung Galaxy M51

        Samsung Galaxy F41
        Samsung Galaxy F62
        Samsung Galaxy Tab S7
        Samsung Galaxy Tab S7+
        Samsung Galaxy Tab S6
        Samsung Galaxy Tab S6 Lite
        Samsung Galaxy A Quantum
        Samsung Galaxy Quantum 2

        Samsung Galaxy A42 5G
        Samsung Galaxy A41
        Samsung Galaxy A72
        Samsung Galaxy A52
        Samsung Galaxy A52 5G
        Samsung Galaxy A51 5G
        Samsung Galaxy A71 5G
        Samsung Galaxy M42 5G
        Samsung Galaxy M62

        Samsung Galaxy M31 Prime Edition
        Samsung Galaxy F02s
        Samsung Galaxy F12
        Samsung Galaxy Xcover Pro
        Samsung Galaxy Xcover 5
        Samsung Galaxy Tab S6 5G
        Samsung Galaxy Tab A 8.4
        Samsung Galaxy Tab A7
        Samsung Galaxy Tab Active 3
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        Haberler Teknoloji Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek? Android 12 alacak telefonlar hangileri?
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