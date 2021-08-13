Android 12 güncellemesi ne zaman gelecek? Android 12 alacak telefonlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Google, Android 12 Beta 4 sürümünü yayımladı, performans iyileştirmeleri yapıldı, yeniliklerin yer alacağı Android 12 güncellemesini alacak Samsung marka telefonların hangileri olacağı merak edildi. İşte tüm bilgiler...
ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?
Henüz tarih verilmedi, telefon kullanıcıları tarafından Eylül başında yayınlanması bekleniyor.
ANDROİD 12 ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21+
Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Samsung Galaxy Note 10+
Samsung Galaxy Z Fold2
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A32 5G